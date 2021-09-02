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Окончательно уже отклонены 250 прошений нелегальных мигрантов о предоставлении убежища в Литве, заявила глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
Департамент миграции: уже отклонено 250 прошений об убежище
© DELFI / Robertas Narmontas

По ее словам, еще около 90 не просивших убежища уже покинули Литвы или были высланы.

"Все решения, которые принимаются после рассмотрения прошений об убежище, по сути о непредоставлении убежища, обжалуются. Итог бывает тем же, эти люди должны быть высланы. На сегодняшний день принято около 250 окончательных решений", – заявила в четверг в Медининкай Э. Гудзинскайте.

По ее словам, после завершения работы мобильных групп, будет усиливаться работа по рассмотрению прошений об убежище, тогда этот процесс пойдет быстрее. В данный момент идет интенсивная работа с иностранцами, которые не попросили убежища.

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"По ним принимаются решения о высылке или возврате. Только на этой неделе мы приняли 7 таких решений, их будет и больше. На сегодняшний день уже 89 иностранцев, которые тем или иным путем покинули Литву и отправились в страны своего происхождения, также у нас есть 33 иностранца, которые написали заявления о добровольном возвращении с использованием выплаты в 300 евро", – сообщила Э. Гудинскайте.

Она также сообщила, что сейчас мобильные команды посещают места расселения мигрантов, анализируют данные, а затем сконцентрируются на рассмотрении заявлений.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация, возводится заграждение на границе с Беларусью.

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