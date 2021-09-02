Департамент миграции: уже отклонено 250 прошений об убежище

По ее словам, еще около 90 не просивших убежища уже покинули Литвы или были высланы.
"Все решения, которые принимаются после рассмотрения прошений об убежище, по сути о непредоставлении убежища, обжалуются. Итог бывает тем же, эти люди должны быть высланы. На сегодняшний день принято около 250 окончательных решений", – заявила в четверг в Медининкай Э. Гудзинскайте.
По ее словам, после завершения работы мобильных групп, будет усиливаться работа по рассмотрению прошений об убежище, тогда этот процесс пойдет быстрее. В данный момент идет интенсивная работа с иностранцами, которые не попросили убежища.
"По ним принимаются решения о высылке или возврате. Только на этой неделе мы приняли 7 таких решений, их будет и больше. На сегодняшний день уже 89 иностранцев, которые тем или иным путем покинули Литву и отправились в страны своего происхождения, также у нас есть 33 иностранца, которые написали заявления о добровольном возвращении с использованием выплаты в 300 евро", – сообщила Э. Гудинскайте.
Она также сообщила, что сейчас мобильные команды посещают места расселения мигрантов, анализируют данные, а затем сконцентрируются на рассмотрении заявлений.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация, возводится заграждение на границе с Беларусью.
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