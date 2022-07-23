Департамент миграции: увеличивается число иностранцев, проживающих в Литве

Предоставивший такие данные Департамент миграции также сообщает, что в этом полугодии впервые в Европейском Союзе был применен механизм временной защиты - временную защиту в Литве получили 50 167 жителей Украины.

Всего за первое полугодие иностранцам в Литве было выдано 62 194 временных вида на жительство (ВВЖ), что почти на 430 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выдано 14 482 ВВЖ. Эти изменения также связаны с военными беженцами из Украины.

Иммиграция в Литву продолжает расти: без учета временных видов на жительство, выданных военным беженцам из Украины, получившим временную защиту (около 38 тысяч), было выдано на 14 проц. больше видов на жительство, чем в предыдущем полугодии, и на 40 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С 2021 г. запущена выдача карточек эл.резидента иностранцам, желающим пользоваться предоставляемыми в Литве административными, общественными или коммерческими электронными услугами. В этом полугодии выдано 104 карточки эл.резидента, когда за весь прошлый год было выдано 116 таких карт.