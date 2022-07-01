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В последние месяцы в Литве рекордно вырос поток людей, получающих документы: в мае было заказано 51 967 паспортов, а в мае 2021 г. – 23 227, т.е. в 2,2 раза меньше, чем в этом году, за 6 месяцев этого года выдано столько же паспортов, сколько за весь прошлый год.
Lietuviškas pasas
Lietuviškas pasas
© Shutterstock

Кроме того, в начале лета жители активно путешествуют, поэтому растет потребность в смене документов. Центр выдачи документов при МВД Литвы отмечает, что из-за сбоев в поставках во всем мире поставщики бланков для паспортов не могут оперативно приспособиться к росту спроса и прислать к сроку требуемое их количество.

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Чтобы избежать прекращения выдачи документов, с 4 июля по 22 августа ДМ снижает число обслуживаемых людей до 1600 в день. В последнее время этот показатель составляет 2200 в день. Центр выдачи документов делает все возможное, чтобы удовлетворить заявки.

Представитель Центра выдачи документов Нериюс Рудайтис сказал, что с подобной проблемой в поставках бланков для паспортов сталкиваются и другие страны Европы.

"Приносим жителям извинения за временные неудобства", - сказал он.

Кроме того, с 4 июля во всей Литве прекращается прием посетителей в живой очереди. Только в Вильнюсе можно в живой очереди получить паспорт в тот же день.

Жителей, которые хотят поменять документы в обычно порядке, просят регистрироваться на прием заранее в системе MIGRIS.

Центр выдачи документов отмечает, что идентификационные карты будут выдаваться в прежнем порядке: как по записи, так и в порядке живой очереди.

С 22 августа 2022 года ДМ пополнит мощности обслуживания клиентов, чтобы после временных неудобств у жителей появилась возможность быстрее поменять документы, т.е. отделения будут работать дольше и принимать жителей в выходные дни.

"ДМ сохранит порядок обслуживания жителей и в сложившейся ситуации, выдача паспортов продолжится. Все, кто заранее записался в паспортный стол на июль и август будут приняты, а временные ограничения потока клиентов отменят сразу же, как только будет достаточный резерв бланков", – сказала директор департамента Эвелина Гудзинскайте.

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