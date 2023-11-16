Департамент миграции Литвы: результаты проверок показывают, что каждая пятая компания в транспортном секторе не имеет лицензии

Проводятся проверки компаний, называемых как в Литве, так и в Западной Европе "почтовыми ящиками" – у таких компаний нет транспортных лицензий и грузовых автомобилей, тем не менее они скрытыми путями сдают в аренду приглашенных в Литву водителей-иностранцев в другие страны ЕС. Таким образом, водители-дальнобойщики, получив право на работу в нашей стране, по факту нелегально трудятся в других странах Западной Европы.
В результате таких схем не только страдает конкурентоспособность добросовестных литовских компаний и снижаются их доходы, но и быстрее израсходуется годовая квота на привлечение рабочей силы из третьих стран по недостающим профессиям. Наибольшая часть такого квотирования, как обычно, отводится на трудоустройство иностранцев, занятых в транспортном секторе.
По предварительным оценкам Департамента миграции, каждая пятая компания транспортного сектора арендует работников таким способом.
В ходе более тщательных проверок, начавшихся в середине сентября, специалисты Департамента миграции больше внимания уделяли анализу данных, предоставленных иностранцами, приглашенными в Литву для работы перевозчиками, и дополнительному изучению документов приглашающих компаний.
По итогам усиленных проверок, в сентябре было принято 88 решений об отказе в выдаче или замене разрешений на временное проживание иностранцам, которые якобы собирались работать водителями-дальнобойщиками в Литве или ранее работали водителями-дальнобойщиками, а сейчас хотели бы продлить свои разрешения. Наибольшие подозрения вызвали данные, предоставленные гражданами Бангладеш (21 случай) и гражданами Беларуси (15 случаев).
В ходе продолжения проверок в октябре 430 иностранцам было отказано в выдаче или замене разрешений. На этот раз в поле зрения специалистов Департамента миграции попало 178 граждан Бангладеш, 51 азербайджанец, 48 турков, 26 пакистанцев и таджиков, 25 граждан Беларуси, а также десятки иностранцев из Узбекистана, Индии и Кыргызстана.
"Мы видим, что проблема действительно существует и ее последствия ощущаются по двум аспектам. Во-первых, работники "почтовых ящиков" не только не работают в Литве, но и отнимают часть квоты у добросовестных перевозчиков. Во-вторых, арендуемые таким способом работники так получают вожделенное право на въезд в Шенгенскую зону и, не секрет, что впоследствии стараются любыми способами в ней остаться", – заявила директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
Деятельность так называемых "почтовых ящиков" вызывает проблемы не только в самой Литве, но и в странах Западной Европы, компании которых также испытывают хватку водителей грузовых и пассажирских транспортных средств.
"Департаменту миграции приходится принимать дополнительные меры по выявлению случаев злоупотреблений, что увеличивает время рассмотрения заявлений. Кроме того, необходимо не только тщательно изучать, какие компании приглашают иностранцев и какую деятельность они осуществляют, но и контролировать, выполняют ли работодатели свои обязательства перед работниками, не злоупотребляют ли они миграционными процедурами и не нарушают ли правила трудоустройства иностранцев", – сказала Э. Гудзинскайте.
По ее словам, Департамент миграции по-прежнему намерен продолжить тщательные проверки так называемых "почтовых ящиков".