Департамент миграции Литвы: результаты проверок показывают, что каждая пятая компания в транспортном секторе не имеет лицензии

В ходе более тщательных проверок, начавшихся в середине сентября, специалисты Департамента миграции больше внимания уделяли анализу данных, предоставленных иностранцами, приглашенными в Литву для работы перевозчиками, и дополнительному изучению документов приглашающих компаний.

В результате таких схем не только страдает конкурентоспособность добросовестных литовских компаний и снижаются их доходы, но и быстрее израсходуется годовая квота на привлечение рабочей силы из третьих стран по недостающим профессиям. Наибольшая часть такого квотирования, как обычно, отводится на трудоустройство иностранцев, занятых в транспортном секторе.

Проводятся проверки компаний, называемых как в Литве, так и в Западной Европе "почтовыми ящиками" – у таких компаний нет транспортных лицензий и грузовых автомобилей, тем не менее они скрытыми путями сдают в аренду приглашенных в Литву водителей-иностранцев в другие страны ЕС . Таким образом, водители-дальнобойщики, получив право на работу в нашей стране, по факту нелегально трудятся в других странах Западной Европы.

По итогам усиленных проверок, в сентябре было принято 88 решений об отказе в выдаче или замене разрешений на временное проживание иностранцам, которые якобы собирались работать водителями-дальнобойщиками в Литве или ранее работали водителями-дальнобойщиками, а сейчас хотели бы продлить свои разрешения. Наибольшие подозрения вызвали данные, предоставленные гражданами Бангладеш (21 случай) и гражданами Беларуси (15 случаев).

В ходе продолжения проверок в октябре 430 иностранцам было отказано в выдаче или замене разрешений. На этот раз в поле зрения специалистов Департамента миграции попало 178 граждан Бангладеш, 51 азербайджанец, 48 турков, 26 пакистанцев и таджиков, 25 граждан Беларуси, а также десятки иностранцев из Узбекистана, Индии и Кыргызстана.