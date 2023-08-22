Департамент госбезопасности: заявления Карач и причины угрозы безопасности Литвы с ее стороны разнятся

Однако, по данным ДГБ, причины, по которым О. Карач представляет угрозу безопасности государства, не те, о которых она публично заявляет.

"Причины, которые привели к оценке того, что О. Карач представляет угрозу безопасности государства – не те, которые она упоминает в своих публичных заявлениях", - говорится в сообщении ведомства, направленном информационному агентству Elta в понедельник, но отмечается, что настоящие причины решение не является публичной информацией.

"ДГБ предоставил Департаменту миграции информацию, связанную с угрозой О. Карач безопасности Литовского государства. Данная информация не является публичной, поэтому более подробно мы ее комментировать не будем", - говорится в комментарии ведомства.

Подчеркивается, что О. Карач была проинформирована о причинах, которые привели к решению в ее отношении. Однако, отмечает ДГБ, женщина вправе обжаловать такое решение в суде.