22 августа 2023 г. 09:11

Департамент госбезопасности: заявления Карач и причины угрозы безопасности Литвы с ее стороны разнятся

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Olga Karach
Olga Karach
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

На прошлой неделе Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы признал гражданку Беларуси Ольгу Карач, правозащитницу и главу Международного центра гражданских инициатив "Наш дом", угрозой национальной безопасности.

Однако, по данным ДГБ, причины, по которым О. Карач представляет угрозу безопасности государства, не те, о которых она публично заявляет.

"Причины, которые привели к оценке того, что О. Карач представляет угрозу безопасности государства – не те, которые она упоминает в своих публичных заявлениях", - говорится в сообщении ведомства, направленном информационному агентству Elta в понедельник, но отмечается, что настоящие причины решение не является публичной информацией.

"ДГБ предоставил Департаменту миграции информацию, связанную с угрозой О. Карач безопасности Литовского государства. Данная информация не является публичной, поэтому более подробно мы ее комментировать не будем", - говорится в комментарии ведомства.

Подчеркивается, что О. Карач была проинформирована о причинах, которые привели к решению в ее отношении. Однако, отмечает ДГБ, женщина вправе обжаловать такое решение в суде.

"ДГБ, со своей стороны, в суде сможет представить доводы, которые привели к оценке О. Карач, которые сейчас не могут быть обнародованы", - сообщает ведомство.

Также подчеркивается, что Литва присоединилась к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая запрещает депортацию человека, если это создаст риск преследования.

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