День победы в Клайпеде: крестное знамение перед звездой и дефицит красных гвоздик

Одна русскоговорящая женщина, увидев, что ее фотографируют, спросила, заплатят ли ей гонорар за снимки? Когда ей объяснили, что она находится в общественном месте, поэтому гонорар ей не полагается, с воинственным видом удалилась.

"Мы - евреи. Вы предлагаете нам сюда не ходить? Да, литовские евреи, мой отец из Укмерге, мать – из Каунаса. Советская власть сослала их в Сибирь. В Литву семья вернулась только в 1956 г. поэтому для меня и одни и другие преступники. А вам ведь известно, что немцы? Поэтому я сюда прихожу каждый год 9 мая, если у меня есть время", – сказал Симас, который с другом сфотографировался у мемориала.