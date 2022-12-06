Дело простреленного покупателем охранника магазина Rimi передано в суд

Полиция информировала, что конфликт между охранником и покупателем (1979 г.р.) произошел в магазине на ул. Л.Асанавичютес 19 января 2021 г.

Разозлившийся покупатель избил охранника за замечание и просьбу надеть маску, а когда охранник попытался его задержать, прострелил охраннику ногу из нелегального пистолета Glock.

Охранник был доставлен в больницу, он получил тяжелое ранение. Подозреваемый был задержан. Судья разрешил взять его под арест.

Вильнюсская полиция провела расследование - опросила множество свидетелей, назначала экспертизы, а 30 ноября 2022 года передала дело в суд.