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В начале прошлого года в Вильнюсе в одном из магазинов произошел конфликт между охранником и покупателем, который не хотел надевать маску (тогда действовал карантин, маски были обязательными). Покупатель прострелил охраннику ногу.
Дело простреленного покупателем охранника магазина Rimi передано в суд
© DELFI / Andrius Ufartas

Полиция информировала, что конфликт между охранником и покупателем (1979 г.р.) произошел в магазине на ул. Л.Асанавичютес 19 января 2021 г.

Разозлившийся покупатель избил охранника за замечание и просьбу надеть маску, а когда охранник попытался его задержать, прострелил охраннику ногу из нелегального пистолета Glock.

Охранник был доставлен в больницу, он получил тяжелое ранение. Подозреваемый был задержан. Судья разрешил взять его под арест.

Вильнюсская полиция провела расследование - опросила множество свидетелей, назначала экспертизы, а 30 ноября 2022 года передала дело в суд.

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