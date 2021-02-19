aA
Смягчения и ужесточения карантина, количество заболевших, позиция власти, отношение к прививкам. Кинотеатры, маски, рестораны, всеобщая усталость. Все эти моменты различны в разных странах, и, вместе с тем, порой очень похожи. О ситуации в Латвии, Эстонии и Польше рассказывают журналисты Ксения Колесникова, Виталий Бесчастный, Роман Захаров.

Ведущий - Дмитрий Семенов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

"Решили закатать все в асфальт": o показательном приговоре журналисткам "Белсат" говорим с супругом осужденной и аналитиком (41)

О громких судебных процессах в Беларуси, обысках у...

"Delfi Главное": первая реакция бизнеса на смягчение карантина и нужна ли российская вакцина Литве? (240)

Статья о российской вакцине " Спутнике V " в журнале The...

"Delfi Главное": как Запад ответит Путину, будущее протеста в России и усталость от карантина в Литве (219)

Приговор Алексею Навльному вызвал волну возмущения...

"Delfi Главное": представляют ли угрозу Путину зрители Навального? Убедит ли Литва ЕС ввести санкции? (254)

Алексей Навальный выжил после отравления, вернулся в...

"Delfi Главное": Киркорову запрещен въезд в Литву - кто следующий и почему? (639)

Департамент миграции на 5 лет запретил въезд в Литву...

"Delfi Главное": 30 лет событиям 13 января - взгляд из Литвы, России и Беларуси (132)

30 лет назад в Вильнюсе произошли трагические события...

Профессор Саулюс Чаплинскас: я считаю, что с тоталитарными ограничениями заигрались (65)

"Самый продолжительный карантин, который описывают в...

"Delfi Главное": порядок вакцинации в Литве и нацбезопасность, как ускорить процесс, будет ли вакцина у частников? (25)

В первом выпуске " Delfi Главное " 2021 года: Первые партии...

TOP новостей

Protesto akcijos Rusijoje Navalnui palaikyti

Диписточники: ЕС в понедельник может договориться о санкциях для должностных лиц РФ (56)

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза ( ЕС )...

Учителя получают странные письма: если не будут тестироваться, их отстранят от работы и не будут платить зарплаты (11)

В Литве начата вакцинация работников детских садов и...

"Delfi Главное": сравниваем карантины в Польше и странах Балтии (3)

Смягчения и ужесточения карантина , количество...

Мужчина, инвестировавший в солнечную энергетику, был разочарован: почти половину электроэнергии приходится отдавать (141)

Мужчина, инвестировавший в солнечную электростанцию 9000...

В Сантаришкской клинике от коронавируса привили Ландсбергиса и Адамкуса (63)

В четверг в Сантаришкской семейной клинике начали...