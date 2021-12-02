aA
Россия в последнее время наращивает военную активность близ украинской границы. Об угрозе вторжения, военных действий заявляют представители Украины, США, стран ЕС, в их числе и Литва. Генcек НАТО Й.Столтенберг сказал на саммите в Риге что Москва заплатит высокую цену если нападет на Украину.

"При худшем сценарии Россия может попытаться подорвать архитектуру безопасности, которая сложилась в период после холодной войны в Европе, и перекроить границы силой, как это уже было в 2008 году в Грузии и в 2014 году, когда она оккупировала Крым и начала войну в Донбассе", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Запад должен сделать все, чтобы сдержать Россию от вторжения в Украину.

Статьи по теме:
"Delfi. Главное": что нужно знать о бустерной дозе  (34)
"Delfi. Главное": удалось ли Лукашенко и Путину переиграть ЕС, шантажируя мигрантами?  (45)

Угрозу военного вторжения на территорию Украины обсуждаем с украинским политологом и телеведущим Питером Залмаевым, российским политиком и общественным деятелем Леонидом Гозманом и литовским политологом Альвидасом Медалинскасом.

Ведущий - Дмитрий Семенов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Историк: возможно, Лукашенко удастся вынудить Европу принять мигрантов, но за этот шаг ему придется ответить (82)

ФРГ могла бы принять нерегулярных мигрантов,...

"Delfi. Главное": что делает Литва для выхода из мигрантского кризиса, как ситуацию оценивают в Германии? Интервью с вице-министром иностранных дел Литвы (49)

После попыток штурма польской границы, мигранты,...

"Delfi. Главное": мигранты вновь у границы Литвы, вакцинация и дезинформация - кто кого? (16)

Снижавшееся ранее количество нелегальных мигрантов на...

Литва и Россия - 30 лет отношений: от добрососедских к нынешним, и к чему нужно готовиться? (335)

В новом выпуске " Delfi. Главное ": в этом году Литва и...

"Delfi. Главное": Литва готовится к ревакцинации, в Латвии небывалый скачок Covid, Минск заполонили мигранты (32)

Бустерной дозой вакцины от коронавируса в Литве в...

"Delfi. Главное": куда и почему растут цены в Литве, и каким может быть будущее Беларуси? (48)

В чем причина стремительного роста цен на...

TOP новостей

Бесплатные тесты на антитела могут сдать не все, круг лабораторий ограничен (24)

С 1 декабря привитые жители Литвы могут бесплатно...

Delfi svarbiausia: ar reali Rusijos ir Ukrainos karo grėsmė?

"Delfi. Главное": реальна ли угроза нападения Путина на Украину? (46)

Россия в последнее время наращивает военную...

ДГБ: Минск пытается внедрить информаторов в окружение оппозиционных политиков в Литве (13)

Литовская разведка фиксирует активизировавшиеся...

Ситуация ухудшается, поэтому Минздрав Литвы издал рекомендации к праздникам (27)

Приближается праздничный период. Многие будут чаще...

Водители делятся впечатлениями - ситуация на дорогах всей Литвы сложная (13)

В среду вечером в Литве начался снегопад. Дорожные...