"При худшем сценарии Россия может попытаться подорвать архитектуру безопасности, которая сложилась в период после холодной войны в Европе, и перекроить границы силой, как это уже было в 2008 году в Грузии и в 2014 году, когда она оккупировала Крым и начала войну в Донбассе", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Запад должен сделать все, чтобы сдержать Россию от вторжения в Украину.
Угрозу военного вторжения на территорию Украины обсуждаем с украинским политологом и телеведущим Питером Залмаевым, российским политиком и общественным деятелем Леонидом Гозманом и литовским политологом Альвидасом Медалинскасом.
Ведущий - Дмитрий Семенов.
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