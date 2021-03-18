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В чем секрет успешного процесса вакцинации в Израиле и можно ли использовать опыт этой страны в Литве, где на складах скопились партии вакцины AstraZeneca, а в некоторых регионах жители не спешат откликнуться на приглашение сделать прививку.
Тему обсуждаем с врачом из Тель-Авива Андреем Ароном, директором Департамента общественного здравоохранения при Минздраве Литвы Аудрюсом Шчепонавичюсом и мэром Висагинаса Эрландасом Галагузом.
Начало трансляции в 16.15
Ведущий - Дмитрий Семенов.
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