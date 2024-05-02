Декларация доходов: самая крупная возвращенная сумма - 300 000 евро

Декларацию доходов в этом году надо было подать до 2 мая. Некоторые люди обязаны это делать, это касается самозанятых, а также тех, кто сдает жилье в аренду, получает доходы из-за границы, занимает определенные должности.
Заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис сказал Delfi, что по последним данным, около 416 000 жителей декларировали 283 млн. евро подоходного налога, который они сами должны заплатить (до 2 мая включительно).
Чуть больше 830 000 жителей получат переплату подоходного налога на сумму 346 млн. евро, им эти деньги вернут до 31 июля.
Delfi интересовался, какую самую большую сумму вернут жителям, и сколько должны заплатить жители.
К сожалению, данных по декларациям за 2023 год еще нет, но есть данные за 2022 г. По словам Эндрияйтиса, в прошлом году одному жителю вернули 317 300 евро подоходного налога. Еще четверо получили следующие суммы - 65 300, 62 300, 61 400 и 60 400 евро.
Откуда такая переплата?
"Такие переплаты подоходного налога могут появиться, если подоходный налог был посчитан со всех доходов от индивидуальной деятельности, а потом житель дополнил декларацию, указав допустимые вычеты", – назвал представитель ГНИ одну из причин. Переплата может появиться, если налоги человек заплатил в двух странах, потом ему вернули переплату.
А сколько платили жители? Тут сумму уже больше миллиона.
По словам Эндрияйтиса, самая большая сумма, которую должен заплатить житель - 3,36 млн. евро. Еще четверо заплатили 2,9, 1,73, 1,25 и 1,19 млн. евро.
Такие налоги платят жители, которые продали акции, ценные бумаги и т.д. или получили большие доходы за счет индивидуальной деятельности.
В 2023 году 26 700 жителей получили переплату в размере до 1 евро, а 1 цент - 12 800 жителей.