Масштабы вакцинации. Канцлер Министерства здравоохранения Юргите Гребенковене говорит, что к началу осени от COVID-19 может быть вакцинировано 70% взрослого населения страны. Массовая вакцинация должна начаться в мае. По словам канцлера, в марте ожидается получение более 320 тыс. доз вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Ситуация с коронавирусом. В Литве в субботу было сообщено о 561 новом случае заражения COVID-19 в сутки, от этой инфекции умерли 15 человек. Воскресный прирост новых случаев составил 463, девять человек умерли. По данным воскресенья, за последние 14 дней заболеваемость ковидом на 100 тыс. жителей составляет 242,7 случая.

Изолировался министр. После контакте с зараженным коронавирусом человеком самоизолировался министр здравоохранения Арунас Дулькис. Как сообщает Минздрав, министр продолжает работу удаленно, чувствует себя хорошо, никаких симптомов инфекции у него нет.

Поддержка А. Навального. По инициативе Литвы группа министров иностранных дел стран Еврособща (ЕС) в воскресенье вечером встретилась с соратниками находящегося в тюремном заключении критика Кремля А. Навального. Неформальная встреча с Леонидом Волковым и Иваном Ждановым в Брюсселе состоялась накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам. Министры ЕС в понедельник могут принять решение о санкциях для нескольких должностных лиц России в ответ на заключение А. Навального.