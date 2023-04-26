В Вильнюсе официально проживает около 70 тысяч иностранцев (всего население литовской столицы составляет 600 тысяч человек). Это те люди, которые уже получили ВНЖ и задекларировали в этом городе свое место жительства, рассказала директор International House Vilnius Агне Камара.

Больше трети из этих иностранцев — белорусы, которых насчитывается больше 23 000. Наши сограждане составляют самую большую иностранную группу, проживающую в Вильнюсе. Многие из них приехали после августа 2020 года, еще больше — после начала войны в Украине.

Директор Департамента миграции МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте рассказала, что в прошлом году в Литве проживали 4600 белорусских специалистов, которые переехали вслед за своими компаниями, которые релоцировались в соседнюю страну. В этом году таких белорусов прибыло в Литву почти 300.

Глава Департамента также рассказала "Зеркалу", что с начала года 280 белорусов не смогли легализоваться в Литве из-за поддержки войны или признания Крыма российским.

Среди белорусов, которые хотят легализоваться в Литве, не все выступают против российской агрессии в отношении Украины. С начала 2023 года около 280 граждан нашей страны в анкете, которая заполняется при подаче документов для легализации в Литве, выказали поддержку российской агрессии против Украины или отметили, что "Крым — российский".

В связи с этим они не смогли получить запрашиваемый документ, рассказала директор Департамента миграции МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте. По ее словам, часто это люди, которые переезжают, чтобы работать в Литве. А такую позицию по отношению к войне в Украине Эвелина Гудзинскайте объясняет влиянием белорусской и российской пропаганды в нашей стране.

Всего в Литве проживает 55 тысяч белорусов, которые имеют на руках вид на жительство или аналогичный документ.

Что касается выдачи паспорта иностранного гражданина, который в Вильнюсе называли одной из альтернатив для тех белорусов, которые из-за политического преследования не могут обменять или продлить белорусский паспорт, то таких запросов, по словам Эвелины Гудзинскайте, были единицы. Однако в правительстве Литвы ожидают роста спроса на такой документ и вместе с Офисом Светланы Тихановской прорабатывают возможности решения проблемы, когда она станет актуальной и более массовой.

Напомним, в конце прошлого года белорусов и россиян, которые желают жить в Литве, начали спрашивать об отношении к войне в Украине. В МВД Литвы рассказывали, что ежедневно 10−20 белорусов и россиян заявляют о поддержке войны в Украине.