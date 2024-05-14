Чтобы въехать на машине в старый город Каунаса - придется заплатить

По словам разработчиков проекта, жители, владеющие или арендующие недвижимость на территории старого города, получат по одному разрешению на въезд в старый город. Между тем доставщикам еды и клиентам платформ каршеринга придется платить сбор каждый раз при въезде в зону с низким уровнем загрязнения или каждый раз оставлять свой автомобиль рядом с ней.
"Владелец недвижимости, владеющий ею по праву собственности или арендующий по праву доверительного управления, получит одно разрешение. На очередное заседание мы придем с проектом решения о положениях парковки. Будут установлены временные разрешения, и житель, у которого нет парковочного места, сможет приобрести годовое разрешение и с этим разрешением он сможет въезжать в зону пониженного загрязнения", – рассказал докладчик проекта, завотделом организации дорожно-транспортного движения Мартинас Матусявичюс, отвечая на вопросы в зале заседаний горсовета.
"Мы также предлагаем тем, у кого нет сформированных земельных участков, сформировать их, обустроить парковочные места и тогда будет выдано столько разрешений, сколько будет парковочных мест", – добавил М. Матусявичюс.
Он также отметил, что такое решение, по мнению разработчиков проекта, не повлияет на деятельность заведений общепита, расположенных в старом городе.
"На наш взгляд, это не коснется кафе и ресторанов, потому что мы пытаемся решить вопрос транзита. Если человек приедет в кафе, он как платил за парковку, так после оплаты зоны загрязнения сможет припарковаться на час бесплатно. Это вопрос транзита – все остальные, как платили за парковку, так и будут платить установленные 2 евро, потому что установленный размер сбора за загрязнение такой же, как и ща парковку за час", – сказал М. Матусявичюс.
"(Доставщики еды), если захотят въехать, им придется заплатить 2 евро. Если нет, то в качестве альтернативы можно выбрать автопарковку вокруг зоны. (...) Услуга каршеринга не включена в льготы. Мы считаем, что будет достаточно места для того, чтобы оставить автомобили за пределами зоны, потому что ул. св. Гертрудос, Бирштоно, Гимназиёс, Караляус Миндауго, а также парковка возле костела Витаутаса Великого в зону не входят, там можно оставить машину и пройтись несколько сотен метров и не въезжать в старый город", – рассказал М. Матусявичюс.
Планируется, что зона пониженного загрязнения охватит территорию вокруг слияния рек Нямунас и Нерис и закончится возле улиц Бирштоно, Гимназиёс, св. Гертрудос и пр. Караляуса Миндауго.