"Вы заметили, что цены на жилье в Вильнюсе стали малодоступными?", – писал в социальной сети Facebook экономист.

По его словам, чтобы купить в Вильнюсе квартиру площадью 60 кв. м, взнос должен составлять 13 средних зарплат. По этому показателю Вильнюс в Северной Европе опережают только Лондон и Стокгольм.

"В 2022 году цены на жилье (+22%) в Вильнюсе росли быстрее чем зарплаты (+12%), в Стокгольме жилье подешевело (-10%), а зарплаты выросли (+3%). Поэтому ситуация с доступностью жилья в Стокгольме улучшилась, а в Вильнюсе – ухудшилась.

Согласно прогнозам, в 2023 г цены на жилье в Стокгольме будут снижаться (~10%), а зарплаты расти (~4%), поэтому если в Вильнюсе цены не снизятся – жилье в Вильнюсе будет менее доступным, чем в Стокгольме", – заметил Маурицас.

По его словам, интересно то, что в Вильнюсе цены на квартиры стали похожими на цены в британских городах, за исключением Лондона.

"Например, в Белфасте, в центральной части жилье стоит ~3700 евро за кв. м, а не в центральной – 2700 евро за кв. м. В Вильнюсе - соответственно ~4000 и ~2700 евро за кв. м. Зарплаты в Белфасте почти в два раза выше, чем в Вильнюсе, поэтому Вильнюс вряд ли будет привлекателен для эмигрантов, планирующих вернуться в Литву, если у них здесь нет жилья.

Исторически для первого взноса было достаточно 5 годовых зарплат, чтобы купить квартиру площадью 60 кв. м. В США сейчас этот показатель составляет 5 лет, а в ЕС - около 10 лет.

В странах ЕС этот показатель выше в основном из-за того, что долгое время процентная ставка была низкой, это позволило образоваться пузырям цен на рынке. Но после того как повысили процентную ставку, пузырь стал сжиматься", – сказал Маурицас.