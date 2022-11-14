Читателя портала удивила цена на литовские конфеты в Хорватии

Читатель ездил в Хорватию в начале ноября.

В одном из магазинов (название PLODINE) города Пула (1750 км от Вильнюса) мужчина увидел литовские конфеты.

"Поскольку Хорватия с 1 января 2023 года вводит евро, цена на этикетке указана и в нынешней валюте и в евро.

Когда я увидел цену на коробку литовских конфет в магазине Plodine, решил посмотреть, сколько такие конфеты стоят в Литве, в электронном магазине Barbora, чтобы сравнить цены. Я был приятно удивлен, в Хорватии конфеты стоят 4,51 евро, а в Литве 5,79 евро, разница всего 1,28 евро", - писал мужчина.

"Вопрос к предпринимателям - какую наценку делает бизнес в Литве на литовские товары, если тот же товар в 1750 км от Литвы почти на 22% дешевле, несмотря на логистику?", - вопрошал читатель.

Skaitytojo atsiųstos nuotraukos. Kainų skirtumas Lietuvoje ir Kroatijoje © Asm. albumas