Численность населения в Вильнюсском районе продолжает расти

 
ELTA
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ФОТО: Vida Press

В прошлом году население Вильнюсского района увеличилось почти на 2 тыс. человек. По последним данным Центра регистров, на 1 января 2024 года количество жителей, декларировавших место жительства в Вильнюсском районе, увеличилось до 116 579 человек, указывается в сообщении Вильнюсского районного самоуправления.

"Радостно, что население самоуправления Вильнюсского района растет с каждым годом. Такие положительные демографические тенденции мотивируют нас увеличивать объемы работ и добиваться еще более быстрого прогресса, обеспечивая благополучие всем - и тем, кто здесь уже живет, и тем, кто сюда только что переехал", - сказал мэр Вильнюсского района Роберт Духневич.

"Поскольку у нас становится все больше и больше людей, у нас также есть стремления – решать образовательные задачи, реагировать на потребность в государственных услугах, инициировать инфраструктурные изменения на быстро развивающихся территориях. Принятие и реализация этих и других решений является общей задачей как для администрации города, так и для совета самоуправления. Кроме того, неподалеку находится столица с ее рынком труда и услуг. Это также определяет выбор людей. Поэтому важно поддерживать тесное сотрудничество с самоуправлением города Вильнюса", - сказал Р. Духневич.

Как указывается в сообщении, самый большой демографический скачок уже не первый год фиксируется в сянюнии Авиженяй, где в прошлом году свое место жительства декларировали почти 17 тыс. человек: за год здесь поселилось около 1,4 тыс. новых жителей. По приросту населения также доминируют сянюниях Реше (+469), Немежис (+244), Рудамина (+170), Мицкунай (+134) и Зуюнай (+127).

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