Четырехмесячное лето закончилось, в Литву пришла осень

В ночь на вторник над страной пройдут облака теплого атмосферного фронта. Прояснений будет немного, на большей части территории время от времени будут идти дожди. Ночью будет 9–14, у моря 15–16 градусов тепла.

Во вторник днем Литва окажется в зоне действия теплых масс. Облака рассеются в первой половине дня, на большей части южной Литвы станет ясно. Небольшие кратковременные дожди пройдут лишь местами, в основном на севере в первой половине дня. Усилится ветер. Однако воздух прогреется до 19–24 градусов тепла.

В среду циклон ударит по Литве со всей силы. Ночью будет пасмурно, во многих районах пройдут дожди. Днем также будет облачно, ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ночью будет 10–15, днем 13–18 градусов тепла.

В четверг один циклон уйдет, но на его место придет другой, небольшой, но активный. Будет облачно и ночью и днем. Дожди пройдут на всей территории страны, а на западе будут сильными. Ночью будет 8–13, а днем всего 11–16 градусов тепла.