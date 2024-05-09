2024.05.09 07:39

Четверг – последний день досрочного голосования на выборах президента Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
Четверг – последний день досрочного голосования на выборах президента страны и референдуме о сохранении гражданства.

Избиратели могут голосовать с 7 часов утра до 20 часов во всех 60 муниципалитетах, независимо от того, где они декларировали свое место жительства.

Заранее проголосовать планируют премьер-министр Ингрида Шимоните, а также экс-президент президент Валдас Адамкус.

По данным Главизбиркома, за первые два дня досрочного голосования на президентских выборах и референдуме о сохранении гражданства в общей сложности проголосовало более 91 000 избирателей. Это 3,82% от общего числа избирателей.

Активнее всего свою волю выражали жители Нерингского самоуправления, а наиболее пассивно – избиратели Шальчининкского района.

Напомним, что во вторник началось трехдневное досрочное голосование на президентских выборах и референдуме о сохранении гражданства. Основной день выборов – воскресенье.

За пост главы страны борются 8 кандидатов – баллотирующийся на второй срок Гитанас Науседа, выдвинутая консерваторами премьер Ингрида Шимоните, представитель Партии свободы, бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас, самовыдвиженцы Игнас Вегеле и Эдуардас Вайткус, основатель партии "Неманская заря" Ремигиюс Жемайтайтис, выдвинутый Союзом демократов "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас и председатель Партии труда Андрюс Мазуронис.

В ходе первого тура президентских выборов также состоится референдум о множественном гражданстве. На референдуме будет предложено отказаться от ныне внесенной в Конституцию фразы: "за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть одновременно гражданином Литовской Республики и другого государства". Это положение не позволяет сохранить гражданство Литвы после приобретения гражданства другого государства.

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