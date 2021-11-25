Представители Минздрава сказали Delfi, что порядок еще находится в стадии разработки, поэтому комментария пока не могут дать.

Известно лишь, что записаться по номеру 1808 уже нельзя, надо напрямую обращаться в клиники.

Известно, что придется тестироваться, как и раньше, каждых 7-10 дней. Минздрав представил и список лабораторий, которые могут предоставлять подобные услуги.

После того как государство решило не оплачивать тесты непривитым от COVID-19, работникам, которые обязаны регулярно тестироваться, придется платить примерно по 34 евро в месяц. Однако это цена, которую платило государство – в частных и общественных лабораториях цены выше.

В поликлиниках и клиниках тесты на антигены с сертификатами стоят 25-33 евро. Значит, если работник будет сдавать тест раз в неделю, это получается 100-132 евро (или 75-99 евро, если тестироваться каждых 10 дней).

В клинике Affidea быстрый тест на антигены SARS-CoV2 стоит 26 евро, еще 7 евро стоит сертификат.

В лаборатории Antėjа тест стоит 20 евро, еще 8 евро - плата за взятие образца.

В Центре медицинской диагностики и лечения тест на антигены стоит 27 евро, сертификат – 5 евро.

В Антакальнисской поликлинике - 20,39 евро тест и 5,32 евро сертификат.

Минздрав же указывал, что цены будут в два раза меньше - от 11,22 до 13,07 евро за тест или 33,66 или 39,21 евро в месяц.

Представители клиник, с которыми говорил журналист Delfi, уверяют, что не будут пользоваться ситуацией и менять расценки.

Глава Affidea Lietuva Виталий Орлов сказал Delfi, что их клиники готовы к тестированию работников.

"(...) мы полностью готовы. Мы считаем, что больших перемен не будет, и сможем обслужить всех пациентов, которые обратятся", – сказал он.

По словам Орлова, пока невидно наплыва отдельных работников, поэтому в начале следующей недели еще будут свободные места.

Он заметил, что чаще звонят компании, а не отдельные работники.

"Звонков от отдельных физических лиц нет вообще. В среднем, количество звонков в день не изменилось. Однако есть интерес со стороны компаний, которые хотят проверять работников за свой счет. Количество таких звонков выросло на 10-15%. Компании интересуются ценами и условиями", – сказал глава Affidea Lietuva, заметив, что компании интересуются возможностью заключить договор на более длительный срок.

Представитель Центра медицинской диагностики и лечения заметил, что у них наплыва клиентов пока нет, а цены меняться не будут.

Представитель клиники Antėja Виктория Эндрюкайте сказала, что в их клинике, как и прежде, будут тестировать и отдельных работников и тех, за кого платит работодатель.