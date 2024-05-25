Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

Вильнюсский полумарафон If

Где? Кафедральная площадь

Когда? с 15:30 ч.

В столице состоится полумарафон If, во время которого состоятся забеги на дистанции 5, 10 и 21 км по разным, но красочным местам Старого города, Жверинаса, Пауписа. Все желающие принять участие в забеге могут регистрироваться на сайте www.manobegimas.lt.

Звучат-звучат канклес

Где? Бернардинский сад

Когда? весь день

Международный фольклорный фестиваль "Звучат-звучат канклес" проходит в столице 23–26 мая. В этом году он проходит в 51-й раз.

Фестиваль также будет проходит на разных улицах Старого города.

Comic Con Baltics 2024

Где? Litexpo

Когда? с 10:00 до 19:00 ч.

Партнер 6-го фестиваля Comic Con Baltics компания Samsung.