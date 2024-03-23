Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

1. День духов "На поводу у носа"
Где? Центральный пассаж
Когда? с 10:00 до 16:00 ч.
Один раз в году любители духов собираются на день духов "На поводу у носа". В 8-й раз в центре Вильнюса, в Центральном пассаже, пройдет это мероприятие.
2. Ярмарка Казюкаса в Неменчине
Где? Неменчине
Когда? с 11:00 до 14:00 ч.
Она начнется на ул. Швянчёню с самого утра, с 11 по 14 ч. будут выступать фольклорные ансамбли, а также Ливета и Пятрас Казлаускасы.
В то же время дети смогут покататься на поезде по центральной части Неменчине. Как и ежегодно, на ярмарке можно купить изделия ремесленников и мастеров народного быта. Неотъемлемый атрибут Казюкаса – традиционные вербы Вильнюсского края - то же можно будет купить на ярмарке.
3. Uptown Spring Market
Где? Loftas
Когда? Весь день
22-24 марта по случаю Дня весеннего равноденствия, Вербного воскресенья в фабрике искусств Loftas состоится Uptown Spring Market – весенняя ярмарка стиля, звука и эксклюзивных вкусов.
4. Киновесна
Где? в разных местах
Когда? Весь день
29-ая Киновесна посвящена положительной стороне кино, которая меняет нас. Конечно же, в лучшую сторону. Фестиваль проходит с 14 по 27 марта.
5. Пасхальная экскурсия "Великая седмица"
Где? Музей церковного наследия
Когда? с 14:00 ч.
Великая седмица, Пасха – важнейший период для всего католического мира. Традиции последней недели перед Воскресение Христа – отражение пережитого Иисусом перед смертью и воскресением.
Это тематическая экскурсия.
6. Мастер-классы художницы, работающей с перформансами, Моники Дирсите
Где? Muzikalkė
Когда? с 10:00 до 16:30 ч.
Моника Дирсите приглашает на мастер-классы по перформансу - практическое применение этого вида искусства.
7. Ночь в кинотеатре
Где? Forum Cinemas Vingis
Когда? с 20:00 до 03:00 ч.
5-часовой марафон короткометражных фильмов приглашает на программу НОЧЬ в КИНОТЕАТРЕ!
8. Экспедиция на "Восточном экспрессе" (автобус 6G)
Где? место указано ниже
Когда? с 11:56 ч.
Автобус 6G едет по очень красочному маршруту. Он начинает свой путь около самого старого столичного моста, затем едет через Жирмунай, Антакальнис и поднимается в гору по ул. Оланду, через окраину Ужуписа. Далее автобус едет вдоль лесной зоны в Новую Вильню, которая прежде была отдельным городом.
Приглашаем на презентацию маршрута 6G с экскурсоводом Альбертасом Казлаускасом:
23 марта (суббота) 11:56 ч., регистрация: https://bit.ly/3TG7zOn
23 марта (суббота) 13:03 ч., регистрация: https://bit.ly/3x8gorl
ВНИМАНИЕ: экскурсия бесплатная, достаточно заплатить за проезд в автобусе. Аудиомаршрут "Экспедиция на "Восточном экспрессе" в автобусе 6G. От Шнипишкес до Новой Вильни, или от центра до восточной окраины" вы найдете здесь (https://neakivaizdinisvilnius.lt/studijos/ekspedicija-rytu-ekspresu-6g-autobusu/) и в приложении Neakivaizdinis Vilnius GooglePlay и AppStore.