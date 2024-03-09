Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

1. Ярмарка Казюкаса
Где? разные места
Когда? Весь день
В Вильнюсе проходит традиционная ярмарка Казюкаса – это крупнейшая ярмарка с участием ремесленников и торговцев. Она длится с 8 по 10 марта.
2. Аукцион ярмарки Казюкаса
Где? Кафедральная площадь
Когда? в 12:00 к.
Аукцион "Птицы свободы" в помощь Украине, организуемый Пакруойским поместьем и организацией "Сильны вместе". Первый аукцион пройдет в субботу, а его финал аукциона - в воскресенье в 12.30 ч. на Кафедральной площади.
Аукционы на выходных проводятся и на сайте laisvėspaukščiai.lt. На аукционе можно купить скворечник Ауримаса Валуявичюса.
3. Международные выставки собак
Где? Litexpo
Когда? с 10:00 до 18:00 ч.
8–10 марта Литовское содружество кинологов в 3, 4, 5-м залах Litexpo проходят международные выставки собак. В них примут участие 1400 собак из разных стран мира. В субботу начало с 10 ч., в воскресенье – в 9 ч. Выставки будут длиться до 18 ч.
4. В музее MO – открытые большой выставки
Где? музей MO
Когда? весь день
9 марта в музее MO открывается международная большая выставка "У нас этого нет. Интим, нормы и желания в искусстве стран Балтии", об истории сексуальности в странах Балтии, представлены 300 произведений искусства из Литвы, Латвии, Эстонии.
5. Концерт RONDO
Где? зал Vakaris
Когда? с 19:00 ч.
9 марта выступит легендарная группа Rondo в зале Vakaris Vilnius. Концерт в духе рок-н-ролла из трех частей.
6. Распродажа благотворительных гаражей
Где? ул. Кармелиту, 5
Когда? с 12:00 до 16:00 ч.
Группа CreateCulture и агентство PASAKA приглашают на встречу-распродажу.
Вход: разные пожертвования, люди сами выбирают его размер. 80% доходов пойдет на благотворительные цели, а 20% - на развитие инициатив CreateCulture Group и PASAKA Agency.
7. Донорство крови
Где? Akropolis
Когда? с 13:00 до 19:00 ч.
В ТЦ Akropolis жителей приглашают принять участие в донорстве крови.
8. STING in Jazz
Где? костел Св. Екатерины
Когда? с 18:00 ч.
В рамках лет проводят разные проекты, например, Nirvana in Jazz, Led Zeppelin in Jazz, Queen in Jazz, в этом году ждет новинка – STING in Jazz.