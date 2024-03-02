Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

1. Акция "Пожалуйста, побеспокойте нас"

Где? разные места

Когда? весь день

В Вильнюсе 1 марта началась акция "Пожалуйста, побеспокойте нас", во время которой можно посетить больше 24 столичных гостиниц.

Роскошная гостиница Pacai, гостиница со множеством произведений искусства Artagonist Art Hotel или самая старая гостиница столицы Narutis – это лишь несколько мест, которые можно будет посетить в эти дни.

Подробности здесь.

2. Заплыв на 25 м в проруби

Где? озеро Гальвес

Когда? с 12:00 ч.

В 12 ч. на озере Гальвес около Тракайского замка 250 моржей намерены проплыть 25 м в проруби. Мероприятие состоится в 7-й раз.

3. Блошиный рынок и ярмарка антиквариата

Где? Гарюнай

Когда? с 08:00 до 15:00 ч.

Ярмарка будет проходить не только 2, но и 3 марта, в воскресенье.

4. RayDay: Возрождение

Где? ул. Гележинкелё, 6

Когда? с 14:00 ч.