Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

1. Вильнюсская книжная ярмарка 2024
Где? Litexpo
Когда? весь день
В Вильнюсе проходит книжная ярмарка – самая большая книжная ярмарка в странах Балтии. На ней свои книги представляют около 300 издательств из Литвы и зарубежных стран, проходит около 500 различных мероприятий и концертов, ежедневно ярмарку посещает больше 50 000 посетителей.
2. Концерт "Свобода сияет 2024. RADAROM!"
Где? Лукишкская площадь
Когда? с 18:30 ч.
24 февраля 2024 г. - двухлетие войны в Украине. В этот день в Вильнюсе состоится акция солидарности с Украиной и концерт.
Концерт начнется с выступления группы G&G Sindikatas, на сцену также выйдут FC Baseball, Baltos varnos, Раминта Науяните-Bjelle, Саулюс Петрейкис, Йонас Сакалаускас, Ева-Барбора Юозапайтите, хор мальчиков и юношей "Ажуолюкас", Дайнотас Варнас, Ева Наркуте, Кристина Жалдокайте, хор Vilnius Voices и др.
Ведущие концерта - инициатор акции "Сильны вместе" Эдмундас Якилайтис и Геруда Гринюте.
3. Шествие "За победу Украины! Хода за перемогу України!"
Где? памятник Тарасу Шевченко
Когда? с 16:00 ч.
24 февраля, в 16 ч. начнется шествие "За победу Украины! Хода за перемогу України!". Оно пройдет в столице Литвы в третий раз. Начало шествия - у памятника Тарасу Шевченко, ул. Арклю, 26.
4. Следующая остановка – СВОБОДА!
Где? в Пашилайчай, на кольце Саклвю
Когда? с 15:00 ч.
Творческая организация Art Cue объединила свои силы с "Вильнюсским общественным транспортом" и проведет третье мероприятие социальной поддержки "Следующая остановка – СВОБОДА!". Во время выступления исполнителей в троллейбусах будет проводиться сбор средств для Украины.
Исполнители будут ездить в троллейбусах 7 маршрута.
Расписание:
первый маршрут 7-го троллейбуса с концертом начнется в Пашилайчай в 15:06.
второй - в Пашилайчай в 16:36.
третий в Пашилайчай в 18:08 и в 19:24 ч. вернется на том же троллейбусе назад в Пашилайчай.
5. Сырные дни
Где? Бенедиктинский рынок
Когда? с 09:00 до 20:00 ч.
Все гурманы 24 февраля могут посетить Бенедиктинский рынок и ознакомиться с продукцией литовских сыроделов.
6. SU-MENĖK
Где? в разных местах
Когда? Весь день
SU-MENĖK возвращается в 5-ый раз и приглашает жителей и гостей города ознакомиться с современным искусством! Мероприятия будут проходить в выходные дни февраля, в музеи и галереи будет возить специальный бесплатный автобус SU-MENĖK. Можно посетить больше 40 мест.
По традиции, во время SU-MENĖK посетители галерей и музеев смогут собирать печати и отметить, сколько мест они посетили. Те, кто посетит больше 30 галерей или музеев, получат призы.
7. Музыкальный зал
Где? Litexpo
Когда? с 10:00 до 22:00 ч.
AGATA "Музыкальный зал" – мероприятие, объединяющее меломанов и любителей музыки.
В течение 4 дней будут проходить встречи с исполнителями, дискуссии, обсуждение новых произведений.
8. THOMAS ANDERS. 40 years of Modern Talking
Где? арена Avia Solutions Group
Когда? с 19:00 ч.
24 февраля в Вильнюсе выступит основатель и солит Modern Talking Томас Андерс!
9. Рута Щёголевайте: The best of Whitney Houston
Где? Костел Св. Екатерины
Когда? с 18:00 val.
Концерт исполнительницы Руты Щёголевайте.