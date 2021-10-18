Чем чреват для Литвы выход Польши из Евросоюза?

После того как трибунал заявил, что часть договора с Евросоюзом "идет вразрез с Конституцией страны", в Польше состоялись митинги в поддержку членства в ЕС. А на пересуды о возможном Polexit ответил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, который опроверг такие заявления.

Наличие разногласий между Варшавой и Брюсселем существует давно, сказал глава Центра Восточноевропейских исследований, политолог Линас Кояла, заметив, что больше всего это связано с правовой ситуацией и возможным ограничением СМИ.

В целом, Польша в ЕС - это большая страна, которая имеет большое значение, 5 по количеству жителей член.

Кояла сказал, что не видит серьезных сигналов того, что Польша намерена выйти из состава ЕС, но заметил, что тут есть два сценария - оптимистический, реалистический и пессимистический.

По оптимистическому сценарию, по мнению политолога, поляки не хотят выхода из ЕС, поэтому все проблемы так или иначе решатся.

"Реалистический сценарий - дальнейшее обсуждение вопросов без ясных решений – процессы в Суде Европейского союза, эмоциональные политические заявления, но по сути ситуация не изменится. Пессимистический сценарий - конфликт может навлечь жесткие санкции ЕС, например, ограничение выплат, а вслед за этим - перемены в польском обществе", – сказал он, заметив, что Polexit сегодня - скорее, теоретический, чем реальный сценарий.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что выход Польши из ЕС ощутила бы и Литва - уже сейчас наблюдаются колебания курса злотого. Однако экономист не считает, что велика вероятность выхода Польши из ЕС.

Представитель портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас сказал, что если Польша решит выйти из состава ЕС, то это скажется на Литве двояко.

Во-первых, осложнится доставка польских товаров в Литву, в результате польских товаров в Литве станет меньше или вообще не останется.

"Это коснется мяса, птицы, молока и молочных продуктов, эти товары подорожали бы на 20% и даже стали бы дороже литовских. Некоторым сетям пришлось бы менять ассортимент, возможно, пришлось бы привозить больше товаров из Румынии или Болгарии. Но по сути товары подорожали бы"“, – сказал Чепкаускас.

По его словам, больше литовцев ездило бы за продуктами в Польшу.