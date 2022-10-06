Чего ждать в следующем году: министр рассказала, на сколько вырастут пенсии и не только они

Правительство в пятницу намерено представить обществу проект бюджета на 2023 год. О том, на что можно рассчитывать, Навицкене рассказала в интервью на Delfi.

"Наверное, главным будет амортизация выросших из-за путинской войны в Украине цен на энергию для жителей Литвы. Поэтому самые большие расходы бюджета предусмотрены именно для этого", – пояснила она.

Навицкене также отметила, что будут продолжены реформы и будут повышать доходы жителей.

"В будущем бюджете, что мы увидим в пятницу, все размеры, от которых зависят все основные социальные выплаты, увеличатся. Поскольку бюджет "Содры" уже сейчас публичный, то не раскрою секрет – дополнительно около 120 млн. евро пойдут на индексацию индивидуальной части пенсии", – сказала министр.

Monika Navickienė © DELFI / Julius Kalinskas

По ее словам, базовая часть вырастет на 9%. "Примерно на 65 евро вырастет средняя пенсия для ее получателей с обязательным стажем, - до 575 евро. Мы знаем, что увеличится и минимальная зарплата, необлагаемый налогами минимум на 15 и 15,7%. С помощью этих инструментов доходы человека с минимальной зарплатой составят 633 евро", – сказала Навицкене.

Она пояснила, что из-за индексации базовых социальных выплат увеличатся и "детские" деньги.

"Как пенсионное пособие, так и поддерживаемый государством размер и целевые компенсации увеличатся. Это скажется и на других выплатах – включая "детские" деньги. Они увеличатся, но пока не могу сказать на сколько, но этот вопрос обсуждается", – заверила министр.

Навицкене подтвердила, что она против выплаты одноразовых пособий жителям, поскольку они не решают проблемы.

"Лучше эти суммы предусмотреть путем индексации или повышения ежемесячных доходов человека, чем дать какую-то выплату здесь и сейчас, и дать решить одну-другую проблему, но не комплекс", – пояснила министр.