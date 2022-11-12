Так в проведенном порталом опросе ответили 46% респондентов. По их мнению, в воскресенье отдыхать должны все. Еще 16% согласились бы с таким порядком, если бы в эти дни могли работать небольшие магазины, как в соседней Польше.

Но не все вильнюсцы придерживаются такого мнения. 34% не согласны с закрытием магазинов.

Похожего мнения придерживаются и торговые сети, они считают, что литовский рынок к этому не готов. Кроме того, закрываться в воскресные дни они не хотят именно ради покупателей. Практика показывает, что воскресенье - любимый день для покупок.

Торговые сети опасаются, что если магазины в воскресенье не будут работать, то придется выбрасывать больше продуктов. В нынешней ситуации, когда магазины работают 7 дней в неделю, можно эффективнее обеспечить свежесть товаров и профилактику выбрасывания продуктов.

Магазины внедрили массу решений в целях экономии электричества, что помогает использовать меньше электричества.