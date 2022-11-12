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В некоторых странах Европы магазины по воскресеньям не работают. Парламент Литвы уже прежде выступал с таким предложением, но его не поддержали. Сейчас это предложение вернули, поскольку решается вопрос экономии электричества. Крупные торговые сети это предложение не поддерживают, однако жителям новые порядок не доставил бы неудобств, пишет madeinvilnius.lt.
„Senukai“ prekiauja maisto produktais
„Senukai“ prekiauja maisto produktais
© Bendrovės nuotr.

Так в проведенном порталом опросе ответили 46% респондентов. По их мнению, в воскресенье отдыхать должны все. Еще 16% согласились бы с таким порядком, если бы в эти дни могли работать небольшие магазины, как в соседней Польше.

Но не все вильнюсцы придерживаются такого мнения. 34% не согласны с закрытием магазинов.

Похожего мнения придерживаются и торговые сети, они считают, что литовский рынок к этому не готов. Кроме того, закрываться в воскресные дни они не хотят именно ради покупателей. Практика показывает, что воскресенье - любимый день для покупок.

Торговые сети опасаются, что если магазины в воскресенье не будут работать, то придется выбрасывать больше продуктов. В нынешней ситуации, когда магазины работают 7 дней в неделю, можно эффективнее обеспечить свежесть товаров и профилактику выбрасывания продуктов.

Магазины внедрили массу решений в целях экономии электричества, что помогает использовать меньше электричества.

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