Часть парка Вингис закрыта на две недели: такого концерта в Литве еще не было

Концерт состоится 22 мая, а территория огорожена уже сейчас. Во вторник после обеда фотограф Delfi зафиксировал подготовительные работы. Огорожена территория вокруг эстрады.

Глава компании Live Nation Lietuva, организующей концерт, Александр Корабликов сказал Delfi, почему подготовка к концерту Rammstein займет две недели.

"Концерт Rammstein в парке Вингис будет самым крупным концертом, который когда-либо проходил в Литве, подготовка к нему будет длительная и кропотливая. С сегодняшнего дня в парке огорожена лишь небольшая территория (на это получены необходимые разрешения) около эстрады", – сказал глава Live Nation Lietuva.

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что во время подготовки к концерту будет ограничено движение пешеходов и транспорта.

"Подготовительные работы начались в 9 ч. 9 мая. Сначала будет огорожена территория вокруг эстрады, здесь движение пешеходов будет запрещено до 24 мая. Огороженную территорию увеличат 16–23 мая. На это время снимут заграждения, ограничивающие проезд в парк Вингис транспорта, но въезд будет разрешен только обслуживающему транспорту", – указал муниципалитет.

"С 15 ч. 22 мая до 2 ч. 23 мая на ул. Эйгулю, Бирутес, Гирайтес и Электринес будет введено одностороннее движение. Будет дольше курсировать транспорт, проезжающий мимо парка Вингис, появится временная остановка около парка Вингис, на ул. Гележинё Вилко", – указали представители муниципалитета.

Генеральная репетиция концерта Rammstein состоится 20 мая с 20 до 24 ч., в это время на огороженную территорию будут пропускать только по пригласительным.

Концерт Rammstein состоится 22 мая с 20 до 24 ч., зрителей будут впускать с 17 ч.

"После концерта с 00.30 ч. 23 мая до 18 ч. 24 мая будут проводить демонтаж конструкций", – сказано в сообщении муниципалитета.

Все ограничения согласованы с муниципалитетом.

Сообщалось, что Rammstein начнет свои гастроли по Европе в 2023 г. с Литвы – это будет единственный концерт группы в странах Балтии.