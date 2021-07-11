Часть Литвы отдохнет от жары, но ненадолго: зной из страны не уйдет

Более холодный воздушный фронт, который в воскресенье медленно проникнет на восток, не станет более активным. Так что дождь пройдет не на всей части страны. В течение дня сохранится вероятность кратковременных дождей с грозами. Однако жара из большей части страны переместится на восточную окраину страны. В Вильнюсе, Утене температура поднимется до 30-31 градуса, в других местах - от 24 в западных районах до 27-29 градусов в центральных. Ветер слабый, северо-западный, северный.

Однако после недолгого затишья в начале следующей недели, в страну снова вернется жара. Температура поднимется до 30-32, а то и до 33-34 градусов. Ночью ожидается около 18-20 градусов тепла.