"Если остановятся на предпринятых сейчас мерах, то количество больных еще немного уменьшится, но будут разорены компании, разрушены жизни людей. С другой стороны, если ослабить карантин, болезнь снова будет распространяться. Разве что, есть надежда на то, что людей привьют. Да, в таком случае большой нагрузки на больницы не будет, но вирус будет распространяться. Только такими методами болезнь не победить", – сказал эпидемиолог.

По его словам, сейчас говорят - "соблюдайте карантин, пока количество больных не сократится, а там нас спасет вакцина", но это не так.

"Эксперты, на чьи советы ссылаются - хорошие специалисты в своей сфере, но ни у одного из них нет опыта в борьбе с эпидемией. И те, кто обладает знаниями в области биохимии, когда объясняют эпидемиологию инфекционных заболеваний или лабораторную диагностику, сами не понимают, что ошибаются", – считает Чаплинскас.

– На смену оптимизму, вызванному появлением вакцины, приходят опасения связанные с нехваткой препаратов и продолжительностью карантина. В Великобритании говорят о сохранении ограничений до конца весны. Может, и в Литве все будет также?

– Излишний оптимизм появился потому, что мало кто надеялся на появление вакцины в такие короткие сроки и на ее высокую эффективность. Этот оптимизм мог подействовать на многих людей, но не на специалистов. Специалисты говорили, что вакцина проблему сразу не решит.

Сейчас мы видим, что вакцины может не хватить. Но должен возникнуть также вопрос, будут ли жители прививаться, и как вакцина скажется на сокращение масштабов заражения. Клинические исследования показывают эффективность вакцины.

Значит, она защищает систему здравоохранения от большой нагрузки, коллапса. Но нет данных о том, насколько она способствует сокращению распространения болезни в обществе.

Мало того, этим вирусом можно переболеть повторно, поскольку через 3-4 месяца иммунитет ослабевает. Похоже у врачей, переболевших весной, сейчас уже осталось мало антител.

До сих пор неясно, может ли распространять коронавирус заболевший повторно человек. Коллективный иммунитет появляется, если привить 70% жителей. При таком количестве привитых или переболевших болезнь перестает распространяться. Но как я уже говорил, иммунитет таких людей со временем ослабевает. Поэтому утверждение о спасительных прививках может вводить в заблуждение.

Во-первых, неясно, сможем ли до осени привить 70% жителей. Во-вторых, период вакцинации затянулся, поэтому возникает вопрос, будет ли к следующей осени 70% привитых ведь иммунитет тех, кого давно привили, понемногу ослабевает.

Мне известна такая ситуация - в одной компании, торгующей продовольственными товарами, установили 30% работников, у которых есть антитела. В основном это люди, работающие в производственных отделах, не в торговых залах. Это наталкивает на мысль, что в магазине, если ты ходишь туда в маске и соблюдаешь дистанцию, заразиться сложно. А в производственных помещениях ситуация иная.

В домах опеки – антитела есть у 40% людей. Это означает, что контроль за инфекцией там плохой. По некоторым данным, антитела есть у 20% жителей Литвы.

– Значит, в случае с COVID-19 недостаточно, чтобы иммунитет был у 70% населения?

– Эта болезнь отличается те, что иммунитет к ней постепенно ослабевает, он непродолжительный, как в случае с корью. Это значит, что прививаться надо каждый год, как в случае с гриппом.

– В Литве борьба продолжается с помощью жесткого карантина. До конца февраля закрыто сообщение, бизнес. Оправданы ли такие решения?

– Во-первых, надо учиться у вируса. Можно увидеть немало параллелей с ВИЧ. ВИЧ пришла от обезьян, коронавирус от летучих мышей. В случае с ВИЧ были зафиксированы странные смерти от воспаления легких в США, а с коронавирусом - странная пневмония в Китае.

Сейчас многие считают, что главное в борьбе - это карантин и вакцина. Но основной задачей должен быть поиск источника инфекции и его ликвидация. Как уничтожали чуму. И в случае с ВИЧ было ясно, что важна ранняя диагностика, отслеживание контактов и т.д.

В борьбе с ВИЧ уже удалось остановить распространение половым путем. Основная задача – диагностика и пресечение распространения. То же самое должно быть с коронавирусом.

Когда в Литве стало понятно, откуда приходит коронавирус, надо было сразу проверять приезжающих, но этого не делали.

Сейчас возникает та же задача, когда узнали о мутациях вируса: проверка приезжающих, а не блокирование дорог между муниципалитетами в Литве. Блокированием внутреннего сообщения появление штаммов мы не остановим.

– Некоторые эксперты говорят, что британский штамм уже находится в Литве, поэтому мы не остановим его появление проверкой приезжающих.

– Возможно. Надо проводить исследования, чтобы больше узнать об этих мутациях.

– Почему не проверяли приезжающих, если вы говорите, что это важно?

– Этот вопрос не ко мне. Я могу лишь предположить, что людям не хватает знаний и опыта. Такого опыта, какой есть у Центра инфекционных заболеваний и СПИДа.

Непонимание смысла превентивного тестирования и отсутствие опыта в деле отслеживания инфекционных заболеваний. Такие специалисты работают только в Центре инфекционных заболеваний и СПИДа, больше их нет нигде.

В Литве проводят исследования популяции, но их результаты нулевые. Мы должны признать, что в ближайшее время вирус не уйдет – он стал эндемическим, он циркулирует н всех материках и не только среди людей, но и среди животных. Нам придется жить с ним.

Значит, надо менять мышление и отношение: диагностика и карантин дают кратковременный эффект. Даже не эффект, а отсрочку решения проблемы, ведь проблема не исчезнет. Надо говорить о паспортах COVID-19.

Больной может быть заразным даже при отсутствии симптомов в течение 14 дней. А если человек серьезно болен, он находится в больнице, он никуда не ездит. Значит, люди без симптомов, должны две недели находиться в карантине – дома или где-то еще.

И все: можно путешествовать или работтаь за границей. Было ясно, что переболевшие, если у них есть антитела, могут не боятся заражения и практически не представляют опасности для других. Было ясно, что мы сможем свободно перемещаться, если образуются "пузыри безопасности", чтобы не разрушать жизни людей и бизнес.

Стопроцентной безопасности в медицине никогда не бывает. Но можно свести опасность до минимума.

Литва маленькая и образованная страна. Если бы с самого начала все делали по правилам контроля инфекционных заболеваний, то результат был бы гораздо лучше. Все эти задачи никуда не исчезли, это можно делать и сейчас.

– Новая власть не спешит следовать вашим советам?

– Я не хочу комментировать политические решения – особенно сейчас. Могу лишь сказать, что эксперты, советам которых следуют, хорошие специалисты в своей сфере, но практически ни у одного из них нет опыта в работе с инфекционными заболеваниями.

– Почему, как вы считаете, не обращаются в Центр инфекционных заболеваний и СПИДа?

– Этот вопрос не ко мне. Сейчас пытаются обуздать ситуацию с помощью запретов, медикаментизированных мер. Но ведь нужна и профилактика, сигнальные наблюдения.

А все подсчеты? Сейчас, что мы видим? занята половина ковидных коек. Значит, ситуация идет на поправку, меньше людей попадает в больницы. Но если ограничиться действующими мерами, то количество больных немного уменьшится, но будет развален бизнес, разбиты жизни людей. Но если ослабить карантин, будет то же самое. Разве что, есть надежда на вакцинацию жителей.

Да, в таком случае большой нагрузки на больницы не будет, но вирус будет распространяться. Только такими методами болезнь не победить. Главная задача – создать условия, чтобы люди знали свой ковидный статус.

А для этого нужна оперативная и доступная диагностика. Другой опыт показал, что 9 из 10 людей, узнав, что больны, будут делать все, чтобы не заразить близких, коллег по работе. В этом направлении и надо следовать.