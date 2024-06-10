Цены в Паланге удивляют даже самих продавцов

„Самое интересное, что цена шокировала и продавщицу. Она даже обменялась взглядом с коллегой, когда увидела цену, появившуюся в кассе.
Мы вместе удивились. Оказывается, мороженое и чипсы около палангского пирса дорожают в 3 раза и стоят 10 евро.
Еще был один из самых дешевых коктейлей в Литве, за который я заплатил 12 евро. Думаю, и вы знаете из каких дешевых напитков готовят этот aperol spritz…“
Спасибо читателю за фотографии и комментарии. Да, он прав, мороженое и чипсы в Паланге дороже в 3 раза (по сравнению с розничными ценами), но всем хорошо известно, что предприниматели покупают их по оптовым ценам. Не хочу выяснять, какую наценку в данном случае применили предприниматели.
Я понимаю, что бизнес должен заработать. Я только хочу дать совет, – когда закончится лето, не плачьте, что мало заработали, поскольку с каждым годом заработок будет все меньше, ведь сознательность людей растет.
Наивных и рассеянных отдыхающих становится меньше. Недавно были публикации на тему цен в Паланге, все удивлялись им. Но ведь блюда надо приготовить, а тут речь идет о перепродаже. Разница большая. Поэтому я вспомнил отдых на Крите и более низкие цены в барах на пляже.
Вопрос такой: где предел жадности литовских предпринимателей?