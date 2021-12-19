"Существует большая угроза, что, наверное, временно, из-за роста инфляции во всем мире (за исключением Китая и Азиатских стран) мы можем с энтузиазмом запрыгнуть в поезд инфляции, нарратив всеобщего подорожания, почему бы и нам не поднять цены? Так может образоваться большой пузырь инфляции, что отчасти уже и происходит. Ведь основная причина повышения цен - рост цен на энергоресурсы", – сказал в интервью Žinių radijаs Маурицас.

По его словам, цены в Литве растут по трем фронтам.

"Годовой цен рост на продукты составляет уже 7%, на услуги – 7% (…) В прошлый раз подобный рост фиксировался в 2017 году, тогда была объявлена война росту цен. Об этом писали. Тут еще наблюдается и рост цен на недвижимость, который в Литве приобретает свойства пузыря, ведь сейчас в среднем рост составляет 22-23%, за два года цены выросли почти на треть, у моря цены за два года выросли на 40,50 и даже 60%", – сказал Маурицас.

По словам экономиста, это уже нездоровый рост.

"Вжившись в этот рост цен мы можем не заметить, что у нас стало очень дорого, и это может помешать нам стать богатыми. Если мы хотим привлечь таланты из Беларуси, Украины или эмигрантов (…), то надо помнить - им нужно жилье, услуги, если они увидят высокие цены, почти такие, как в Западных странах, то, конечно, это снизит их мотивацию", – сказал Маурицас.

Он обратил внимание на огромную разницу в ценах с Польшей.

"Даже бензин в Польше на 15-16 евро дешевле, чем в Литве. Это уже сигнал к тому, что энтузиазм, связанный с улучшением жизни (…), может раздуть пузырь, и мы окажемся в ситуации 2006-2007 гг. (…) Надо сохранять здравый ум и не раздувать пузырь", – сказал Маурицас.

По словам экономиста, если сравнивать статистически, уровень цен у нас выше, чем в Португалии или Греции.

"Если мы возьмем Вильнюс, то, к примеру, в Венеции, в хорошем районе, (…) пицца стоит 9-12 евро. В Вильнюсе 9-12 евро стоит, я бы сказал, одна из самых дешевых пицц", – сказал Маурицас.

Сравнивая цены на недвижимость в странах Балтии, экономист выделил самый дорогой город - Палангу.

"Если мы возьмем центральную часть, то новое жилье в Вильнюсе – на втором месте, Таллин – на третьем, потом идут Рига, Юрмала. В Паланге цены на треть выше, чем в Юрмале", – сказал Маурицас.