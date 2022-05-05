Цены на продукты в Литве: расходы жителей составляют 1/5 часть всех потребительских расходов

Согласно индексу потребительских цен (ИПЦ), расходы жителей Литвы на продукты в 2022 г. составили 19,2% потребительских расходов (в Латвии – 23,4%, в Эстонии – 19,2%, в Польше – 16,7%, в среднем в ЕС – 15,9%). В ЕС больше всего на продукты тратят жители Румынии (28,3%), меньше – Ирландии (10,8%).

Для сравнения, в прошлом году жители тратили на продукты 19%, а в 2019, 2020 - чуть больше 18%. Продажи продуктов уменьшились (в марте 2022 по сравнению с мартом 2021 - на 4,3%).

В первом квартале 2022 года, по сравнению с тем же периодом 2021 года, цены на продукты выросли на 15,2%. Цены росли во всех странах ЕС, включая соседние: в Латвии – 12,3%, в Эстонии – 11,9%, в Польше – 8,6%, в среднем по ЕС – на 5,8%.

Больше всего за год подорожали овощи (особенно картошка) и молочные продукты.

Подорожание овощей связано с сезонностью, небольшим и некачественным урожаем, кроме того, с тем, что в прошлом году цены были меньше.

Молочные продукты подорожали из-за повышения закупочных цен и роста спроса.

Кроме того, продукты подорожали из-за больших расходов в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, логистики и секторов торговли - как оптовой, так и розничной.

Специалисты Минсельхоза отмечают, что тенденция роста розничных цен сохраняется. В апреле 2022 года рост годовых цен на товары и услуги составил 16,6%.

В краткосрочном периоде надеются на умеренное снижение цен.

Минсельхоз составил краткосрочный и среднесрочный прогноз изменения цен по оптимистическому и пессимистическому сценарию.

Metinio maisto kainų pokyčio projekcijos

В основе оптимистического сценария лежит предпосылка снижения геополитического напряжения и замедления роста цен на сырье, также отсутствие трудно прогнозируемых факторов, вызывающих рост цен.

В основе пессимистического сценария лежит предпосылка сохранения геополитического напряжения и продолжение роста цен на сырье из-за санкций в отношении России.