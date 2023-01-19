Цены на отопление: самые низкие – в Вильнюсе, самые высокие – в Паневежисе

"Мы сравнили пять крупнейших городов Литвы и видим, что во всех городах будет изменение в большую сторону, кроме Вильнюса. Сокращение цен в Вильнюсе связано с переходом с газа на мазут" – сказала В. Лаурусявичене.
"Повлияло и то, что Panevėžio energija обслуживает очень большую зону. Даже такие города, как Кедайняй, Биржай, Купишкис. Это связано с тем, что не везде есть достаточно эффективные котельные", – добавила она.
По словам эксперта ЛАЭ, при сравнении 2022 г. и 2023 г., во многих городах Литвы цены на отопление выросли в среднем примерно на 22 проц. Это связано с тем, что за текущий год биотопливо подорожало почти на 40 проц.
"С января прошлого года до января этого года цена на биотопливо выросла примерно на 40 проц. Это привело к тому, что средняя цена на отопление в этом году составила 32,38 евро за мегаватчас (в январе 2022 г. эта цена составила 26 Eur/kWh). Мы видим, что рост цены на биотопливо повлиял и на цену на отопление", – журналистам в четверг сказала В. Лаурусявичене.
17 января 2023 г. зафиксирована самая низкая цена на биотопливо в этом отопительном сезоне – 33,36 евро/MWh.
В январе 2023 г. средний показатель теплоснабжения в Литве составил 9,23 центов/ kWh.
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