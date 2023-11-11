Цены на некоторые продукты снизились, но жители этого не заметили

 
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ФОТО: Shutterstock
Эксперты утверждают, что в октябре корзина самых дешевых товаров, по сравнению с октябрем 2022 года, подешевела на 1/10, или на 7 евро. Больше всего снизились цены на молочные продукты.

В прошлом году цены на творог, сыр и другие молочные продукты значительно выросли - на 50%.

"Нам каждые пару месяцев сообщали о росте цен, сейчас я могу порадоваться, что с июня, я бы сказала, ни один молочный товар не подорожал", – сказала директор Pieno namai Илона Букалтене.

Илона сотрудничает с небольшими молочными хозяйствами. Она сказала, что о снижении цен говорить пока рано из-за роста зарплат.

"Несмотря на то, что электричество подешевело, другие расходы на обслуживание компании выросли", – сказала она.

А специалисты, отслеживающие цены, утверждают, что в октябре в магазинах больше всего подешевели молочные продукты.

"На 10-20% подешевели почти все молочные продукты. Да, цены на них были высокими, сейчас они начинают снижаться", – сказал представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.

"Цены на молочку снижаются с начала года", – утверждает экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

По словам Чепкаускаса, больше чем молочка подешевело только подсолнечное масло. За год - наполовину.

"Из 52 продуктов, за которыми мы наблюдаем, 22 подорожало, 29 подешевело, цена на еще один не изменилась. Итак, большая часть дешевеет. Больше чем на 10% подорожали 8 товаров, а подешевели – 15", – сказал он.

Корзина самых дешевых товаров подешевела на 9,5% (на 7 евро), однако покупатели не могут похвастаться тем, что стали меньше платить за продукты.

"Может, минимально", – сказала одна женщина.

Другие отмечают, что ощущают подорожание.

В октябре 2022 года годовая инфляция составила больше 20%, сейчас она упала до 3%, поэтому у многих возникает вопрос, почему не удается снизить цены в таком же темпе, в каком они росли?

"Надо помнить о том, что есть договоренность между торговцами, поставщиками, производителями, составлены договоры, поэтому все так быстро, как на АЗС, меняться не может", – сказал Повилаускас.

Экономист считает, что цены будут снижаться до апреля 2024 года.

"Мы увидим годовую дефляцию. Что касается цен на продукты, скорее всего это будет в начале года", – сказал Повилаускас.

Уменьшать цены торговцев заставляет и снижение потребления.

"Потребление замедляется, товаров продают меньше. Жители думают, сколько платят, что берут, для них цена всегда была важна, а сейчас в особенности. Мы это чувствуем", – сказала представитель Maximа Раминта Гецявичюте.

Предполагается, что конкуренция между торговцами начнется перед праздниками.

"Разница между сетями, между самыми дешевыми и дорогими, снизилась до 20%, а раньше она была 40%", – заметил Чепкаускас.

Правда, экономист сказал, что наивно надеяться, что цены снизятся до уровня 2021 года.

"Вспомните, что зарплаты за три года в Литве увеличились на 35%", – сказал Повилаускас. A

По словам Чепкаускаса, в октябре больше всего подорожали яйца, чай одного сорта и белый хлеб.

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