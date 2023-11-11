Цены на некоторые продукты снизились, но жители этого не заметили

В прошлом году цены на творог, сыр и другие молочные продукты значительно выросли - на 50%.

"Нам каждые пару месяцев сообщали о росте цен, сейчас я могу порадоваться, что с июня, я бы сказала, ни один молочный товар не подорожал", – сказала директор Pieno namai Илона Букалтене.

Илона сотрудничает с небольшими молочными хозяйствами. Она сказала, что о снижении цен говорить пока рано из-за роста зарплат.

"Несмотря на то, что электричество подешевело, другие расходы на обслуживание компании выросли", – сказала она.

А специалисты, отслеживающие цены, утверждают, что в октябре в магазинах больше всего подешевели молочные продукты.

"На 10-20% подешевели почти все молочные продукты. Да, цены на них были высокими, сейчас они начинают снижаться", – сказал представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.

"Цены на молочку снижаются с начала года", – утверждает экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

По словам Чепкаускаса, больше чем молочка подешевело только подсолнечное масло. За год - наполовину.