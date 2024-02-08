Центробанк Литвы: за расследование деятельности фонда BaltCap и присвоенных из него денег ответственны эстонские учреждения

По словам директора Департамента по надзору за финансовыми услугами и рынками Центробанка Вайдаса Цибаса, порядок именно такой, поскольку компания, управляющая фондом BaltCap, зарегистрирована в Эстонии.

"Речь идет о фонде, из которого исчезли деньги. Вопрос в том, кто управляет этим фондом. Им управляет компания, зарегистрированная в Эстонии", - сообщил журналистам в среду В. Цибас.

"За надзор за компаниями и фондами отвечает надзорный орган Эстонии", - сказал он.

По словам представителя Банка Литвы, в Эстонии зарегистрированы две компании BaltCap, которые выделяют средства для конкретных инвестиций создаваемым компаниям.

Тем временем, в случае Paysera Центробанк запросил предоставить дополнительную информацию о счете, которым в этом финансовом учреждении пользовался Ш. Степуконис. Этого требуют от Paysera, чтобы выяснить, "сделало ли учреждение все действия, которые должно был совершить по отношению к Ш. Степуконису".