Центр регистра: "паспорт возможностей" уже получили 270 000 человек

"По данным на 28 мая, "паспорт возможностей" уже прислали больше 270 000 человек. Еще около 700 взяли его в отделениях регистра", – сказал представитель центра Миндаугас Самкус.

По его словам, больше всего людей приходит в отделения Вильнюса, Каунаса и Клайпеды.

Самкус заметил, что в отделениях "паспорт возможностей" выдают бесплатно.

По данным Центра регистра, этот паспорт могут получить около 1 млн. жителей.

"Паспорт возможностей" в Литве действует с 23 мая. Его могут получить привитые, переболевшие и получившие отрицательный тест на коронавирус. Этот документ дает возможность ходить в рестораны и кафе (в помещения), участвовать в мероприятиях, вернуться на рабочее место.

"Паспорт возможностей" можно скачать на сайте gpasas.lt.