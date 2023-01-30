Тот факт, что ЦИГРЖЛ не предоставляет комиссии информацию о бывших сотрудниках структур КГБ, информационному агентству ELTA подтвердила председатель комиссии Иоланта Петкевичене. По ее словам, раньше таких проблем с ЦИГРЖЛ не возникало. Кроме того, по словам председателя комиссии, "ЦИК не является субъектом секретности", все решения, в том числе и о регистрации или снятии кандидатов с выборов, принимаются публично.

Информация о кандидатах, сотрудничавших со спецслужбами, необходима ЦИК, поскольку такие факты своей биографии должны указывать сами кандидаты. Однако кандидаты, умышленно скрывающие такую ​​информацию, исключаются из избирательных списков.

Между тем генеральный директор Центра исследования Арунас Бубнис утверждает, что не может рассекретить информацию ЦИГРЖЛ — по его словам, это запрещено законом. Поэтому ЦИГРЖЛ обратился в Департамент государственной безопасности (ДГБ) и после получения соответствующего разъяснения будет принимать решение о том, будут ли переданы ЦИК требуемые материалы, или нет.

Отказываются раскрывать, работали ли кандидаты в структурах КГБ

Избирательный кодекс предусматривает, что кандидаты для участия в выборах, сознательно сотрудничавшие со спецслужбами СССР, обязаны указать этот факт в своей анкете. Если лицо не указывает такие факты своей биографии, ЦИК обращается в учреждение, в котором хранятся сведения о сотрудничестве лиц с КГБ, — в данном случае это ЦИГРЖЛ.

Если получена информация, противоположная той, которую предоставил кандидат, т. е., если политик скрывает факты своего прошлого, это считается грубым нарушением Избирательного кодекса. Кандидат, предоставивший такие недостоверные сведения, по решению ЦИК не регистрируется для участия в выборах.

С целью выяснить, все ли кандидаты предоставили достоверную информацию, ЦИК еще 4 января обратилась в ЦИГРЖЛ. В первом обращении, с которым также ознакомилось и информационное агентство ELTA, содержалась просьба предоставить необходимую информацию до 23 января текущего года. И несмотря на то, что в ответе руководителя Центра исследования утверждается, что среди претендентов в кандидаты есть лица, "которые тайно и сознательно сотрудничали со спецслужбами бывшего СССР", тем не менее Центральной избирательной комиссии было отказано в предоставлении этих данных.

"Согласно правовым актам предоставить вам соответствующую информацию мы сможем тогда, когда вы будете готовы ее принять", — говорится в подписанном А. Бубнисом ответе Центральной избирательной комиссии, который также получило и агентство ELTA.

ЦИК неоднократно обращалась в ЦИГРЖЛ, уточняя, что комиссия готова получить информацию, касающуюся бывших сотрудников КГБ. Поэтому, как отмечается в документе, первичный ответ А. Бубниса "совершенно непонятен".

"ЦИГРЖЛ всегда предоставлял ЦИК информацию о кандидатах, сотрудничавших со спецслужбами бывшего СССР. Напоминаем, что на основании информации, предоставленной Центром в 2020 году, ЦИК на открытом заседании рассматривала соответствующий вопрос и приняла решение", — говорится во втором обращении к руководителю ЦИГРЖЛ.

Однако в очередной раз был получен отрицательный ответ ЦИГРЖЛ. В документе говорится, что информация, касающаяся бывших сотрудников коммунистических спецслужб, "засекречена на срок 75 лет и охраняется в установленном законом порядке как информация, отмеченная грифом "Секретно".

"Если у вас есть право на работу или ознакомление с информацией, отмеченной грифом "Секретно", просим об этом сообщить" – писал А. Бубнис.

Сложившаяся ситуация вызывает недоумение у председателя ЦИК Ю. Петкевичене. По ее словам, три года назад, в преддверии выборов в Сейм, ЦИГРЖЛ предоставил необходимую информацию о кандидатах, сотрудничавших со структурами КГБ.

"Раньше такого не было — это, конечно, очень удивило", — прокомментировала она недавние обращения в ЦИГРЖЛ.

Как сообщил глава ЦИГРЖЛ А. Бубнис, ЦИГРЖЛ обратился в Департамент государственной безопасности (ДГБ) с просьбой разъяснить, может ли соответствующая секретная информация быть предоставлена ЦИК.

А. Бубнис так же заверил, что ЦИГРЖЛ передаст рассекреченную информацию ЦИК, если разъяснение ДГБ позволит Центру сделать это.