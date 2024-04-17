Бывшего члена горсовета Дмитриева и его жену будут судить за возможное мошенничество

Будут судить и супругу Дмитриева. Ее обвиняют в подделке документов, приобретении чужого имущества обманным путем, оказании помощи в злоупотреблении положением и ведении двойной бухгалтерии.
Расследование было начато Службой спецрасследований (ССР) в прошлом году, когда выяснились возможные факты мошенничества с использованием средств, выделяемых для деятельности членов горсовета.
Согласно расследованию, у Дмитриева было право на получение выплат на аренду помещения.
В 2019–2023 гг. он вероятно заключил фиктивный договор об аренде нежилого помещения с компанией, которую возглавляет его супруга.
Подозревают, что ежемесячно с сентября 2019 по апрель 2023 г. он представлял подложные документы об аренде, которые составляла его супруга. Муниципалитету был нанесен ущерб на сумму 9000 евро.
Дмитриевым обвинения были предъявлены в 2023 году.
Дело передано в Вильнюсский окружной суд.
Дмитриев ранее дважды занимал должность депутата - в 2000-2004 и 2012-2016 гг.
ОН был одним из учредителей партии "Союз русских Литвы".