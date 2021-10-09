Несмотря на различные оценки, все спикеры сошлись в одном – низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут по-новому. Даже с учетом жестких репрессий властям придется признать – так, как было раньше, уже не будет. Эта мысль красной нитью проходила на конференции, которая была названа так – «Беларусь в 2020-м и его за пределами: зависимость от курса или отказ от прошлого». Главным организатором мероприятия стали Институт международных отношений и политических наук (ИМОПН) при Вильнюсском университете (ВУ) и представительство Фонда им. Конрада Аденауэра. Инициаторы попытались затронуть все возможные темы – от Путина и телеграм-каналов до феминизма и роли национальных меньшинств.

Литва и Беларусь – больше, чем соседи

Директор ИМОПН Маргарита Шешельгите отметила, что место проведения такой конференции выбрано не случайно. Быть может, для остальной Европы события в Беларуси не так актуальны, но для Литвы все то, что произошло в августе 2020 года и продолжает происходить сейчас – больше, нежели просто предмет для научных изысканий. Это личное.

"Литву и Беларусь объединяет не только общая граница протяженностью 679 километров, но и сотни лет исторических отношений. Значительное число белорусских интеллектуалов имеют отношение к нашей общей истории – к истории Великого княжества Литовского (ВКЛ) и Речи Посполитой, они напрямую связаны с европейской культурой и являются ее важной частью", – сказал в ходе приветственной речи ректор ВУ Римвидас Пятраускас.

На конференции по видеосвязи выступила и экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская. Во время своей речи лидер белорусской оппозиции высказалась вполне четко: Беларусь – это Европа и будущее Беларуси в семье демократических государств.

"Права человека в Беларуси нарушаются ежедневно в огромных масштабах. Антидемократические власти отрицают принципы верховенства закона, говоря, мол, что есть моменты, когда законы не играют никакой роли. Лукашенко действительно сделал Беларусь страной, где закона не существует, где уповать на закон бессмысленно. Это происходило день за днем, неделя за неделей, год за годом. Он довел нас до полного правового дефолта, в котором мы находимся сегодня. Это совершенно неуместно и не должно происходить в соседствующем с ЕС государстве", – подчеркнула лидер оппозиции.

В свою очередь, "демократические силы в Беларуси" хотят, чтобы страна "была надежным, рациональным и предсказуемым партнером" для других государств, чтобы в ней видели друга, а не угрозу для региональной безопасности, как сейчас.

Тихановская выразила сожаление, что после распада СССР Беларусь не пошла по пути демократических реформ, как это произошло в странах Балтии, а взяла курс на самодержавие, культ личности и авторитаризм. Однако вины людей в этом нет, считает она.

"Удержание власти одним человеком происходит за счет разного рода репрессий", – указала она.

Лукашенко бьет поклоны башням древнего Кремля

После обращения Тихановской на трибуну вышел бывший министр иностранных дел Литвы (2012-2020) Линас Линкявичюс. На посту главы МИД он застал и расцвет, и заморозки, и оттепель, и окончательный разрыв политических контактов с официальным Минском.

"Это очень хорошее место для конференции, поскольку мы находимся близко к границе, мы очень близки с людьми, мы проявляем эмпатию и чувствуем солидарность. Речь идет не только о правительстве, а о наших людях в целом. Для этого есть множество причин... Накануне мы вместе со Светланой вернулись с форума по безопасности в Варшаве. К Беларуси приковано пристальное внимание, есть повышенный интерес – это важно, но в то же время грустно, что все это [сложившая ситуация в Беларуси] длится так долго", – посетовал дипломат.

По мнению экс-главы МИД, Лукашенко удерживает власть исключительно за счет Путина. Москва – главный бенефициар режима.

"Давайте прямо скажем, почему это происходит. Это интересно для понимания. Одна причина, по крайней мере, довольно очевидна. У него [Лукашенко] по-прежнему есть финансовый спонсор в лице Кремля. До тех пор, пока этот спонсор не отступит, все это не остановится. <...> Одновременно мы видим, что Беларусь становится тренировочным полем для отработки гибридных методов", – говорит он.

Что нужно делать? Не поддаваться и проявлять твердость

"Иногда мы спрашиваем себя, как долго это будет продолжаться? Будем откровенны: в Беларуси что-то будет меняться, но это что-то будут менять сами белорусы. Что должны делать мы? Мы должны продолжать давление, вводить весомые санкции, изолировать режим, не давая ему пространства для легитимизации. Время от времени такие попытки происходят. Лукашенко отчаянно нуждается в признании за ним статуса президента. Иногда даже CNN называет его президентом, что, как я думаю, не очень полезно… Итак, наша задача – обеспечить политику изоляции", – считает Л. Линкявичюс.

У протеста женское лицо

Одним из гостей конференции стала политический философ, писательница, автор книги "У революции женское лицо" Ольга Шпарага. По ее словам, массовые протесты и предшествующие им события – избирательная кампания – всколыхнули общество. На арену вышли новые люди, новые лидеры и новое поколение. Главными же героинями и ньюсмейкерами Беларуси, безусловно, стали женщины – отважное трио в лице Марии Колесниковой, Светланы Тихановской и Вероники Цепкало.

"Три женщины объединились и создали коалицию против Лукашенко. У них были разные идентичности, у них разные характеры, они представляют разные группы людей, но это не помешало им работать вместе… Из-за ареста мужа Светлана Тихановская решила идти в президенты, но, как признается сама, сделала это не только ради него, но и из-за любви к Беларуси и к белорусам – ради своей страны и ее людей. В итоге выборы она выиграла", – уверена спикер.

Белорусских женщин нельзя назвать гомогенной группой, среди них были и есть и феминистки, и представительницы профессиональных групп, работницы заводов и фабрик, мамы, домохозяйки, пенсионерки, студентки. И у Тихановской, и у Колесниковой, и у Цепкало были свои сторонницы и сторонники – свои группы поддержки среди женщин, которые отличались друг от друга, но все они были объединены едиными целями – они выражали несогласие с насильственным политическим режимом, выступали против подлога, репрессий и ограничений свободы слова. Они требовали провести честные и свободные выборы, они ратовали и продолжают бороться за будущее Беларуси – Беларуси демократической.

Четвертая власть

Неотъемлемой частью протестов, как известно, стали независимые и оппозиционные медиа, форумы, инициативы в социальных сетях. Учитывая тотальную зачистку свободных СМИ, перебои с интернетом во время и после выборов, сотни тысяч граждан ушли в Telegram. Во многом каналы и блогеры, вещающие на этой платформе, стали не столько голосом и глашатаями революции, сколько источником правдивой и достоверной информации о ситуации в стране.

В то же время власти ударили по прессе тотальной цензурой и репрессиями – был заблокирован целый ряд крупных медиа. Сегодня три главных редактора ведущих независимых изданий, в их числе руководитель TUT.by (крупнейший новостной портал страны был заблокирован и разгромлен силовиками 18 мая) Марина Золотова. Параллельно радикально изменилась риторика государственных СМИ. Если изначально Лукашенко поставил задачу игнорировать новости о протестах, делать вид, будто их нет, позже власть стала вести себя агрессивно – это произошло тогда, когда в игру включились российские пропагандисты. О трансформации информационной политики Беларуси на полях конференции рассказывали политологи Нериюс Малюкявичюс (ВУ) и Максим Милта (Йельский университет).

"Мы провели фокус-группы – интервью с белорусами, которые были вынуждены переехать в Литву. Они были организованы компанией „Vilmorus“ и Фондом им. Конрада Аденауэра. Нам было интересно узнать, как и с помощью каких средств режим формирует образ врага и пропагандистские нарративы. В исследовании принимали участие журналисты и те, кто являются непосредственными потребителями контента", – рассказал Delfi.ru Нериюс Малюкявичюс.

Важной вехой, изменившей ситуацию на госТВ, стал приезд «десантников» из России.

"Очень важную роль сыграл „российский десант“ – десант журналистов и ведущих из РФ, которые стали вещать на телеканалах, радио, других госСМИ. Респонденты подметили, что в первые дни протестов режим Лукашенко решил прибегнуть к тактике замалчивания и игнорирования народных выступлений как таковых. Мол, их нет в принципе. Однако это не привело к желаемому результату. Был явный диссонанс с тем, что происходят в соцсетях и что рассказывают по телевизору. Очевидно, тактика не оправдалась, поэтому стали действовать иначе. Далее пропаганда становилась все изысканнее и радикальнее – помогли консультанты из России. От банальных тезисов о том, что в протестах, дескать, задействованы марионетки, алкоголики и наркоманы, перешли к радикальным. Протестующих стали называть экстремистами, террористами и фашистами", – говорит он.

По словам эксперта, подобные методы использовались государственной пропагандой и раньше. В частности, похожая ситуация разворачивалась в Литве во время январских событий 1991 года. Здесь видна рука спецслужб.

"Опека и помощь Москвы стали своеобразной традицией. Мы видим это и на примере Лукашенко. С другой стороны, кто у кого учился – вопрос спорный. В данном случае мы можем наблюдать за симбиозом двух авторитарных лидеров. Как известно, Лукашенко значительно раньше Путина стал душить СМИ и ограничивать пространство для информации. Когда Путин пришел к власти, во многом он почерпнул опыт у Лукашенко. В то же время именно Путин продемонстрировал, как можно проводить и реализовывать на практике жесткую политику информационной безопасности и контроль над публичной информацией в целом. Здесь Лукашенко учился уже у него", – подчеркнул эксперт.

Нериюс Малюкявичюс признает, что жесткий ответ госСМИ повлиял на протесты – отпугнул часть общества.

"Опрошенные обратили внимание на то, как демонстративно провластные журналисты запугивали людей с экранов, делали все, чтобы у сочувствующих не возникало даже мыслей выходить на улицы. В Беларуси происходит "чеченизация" информационного пространства. Эта традиция была заложена Кадыровым, который публикует издевательские видео, заставляет публично извиняться тех, кто выступает против него или его режима перед камерами. Эта новая тенденция – агрессивная стратегия белорусской власти, которая таким образом хочет показать силу и не допустить акций протеста", – подытожил собеседник.