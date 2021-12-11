"Вирус, известный как "банковский троян", который может нанести ущерб всем пользователям, устанавливающим вирус, обычно распространяется через SMS. В сообщениях передается ссылка, которая маскируются различными способами: получена посылка.

Дело в том, что когда пользователь нажимает на эту ссылку, он попадает на веб-страницу, содержащую вирус, и необходимо предпринять определенные действия. Предположим, вы должны получить посылку или открыть голосовую почту, открыть ссылку, установить, а затем запрашивается доступ к пользовательским данным, адресам и настройкам. Если пользователь соглашается, обычно бывает, что он нажимает "ОК", и вирус установлен.

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По словам Райниса, это наносит ущерб пользователю, потому что имеет место попытка получить конфиденциальные данные. Например, электронную почту, банковские данные, кредитные карты и другие личные данные, которые затем могут быть использованы мошенниками.

"По нашим данным, распространение SMS-сообщений с этим вирусом [в Литве] еще не установлено, но мы обнаружили как минимум два веб-сайта в центре кибербезопасности на литовском периметре IP, которые были заражены этим вирусом".

По его словам, в настоящее время вирус удален с этих сайтов.

Delfi напоминает, что финские и норвежские операторы мобильной связи борются с мощным SMS-вирусом Flubot, который распространяется среди пользователей Android-смартфонов вторую неделю подряд. Вирус, который рассылает огромное количество вредоносных SMS-сообщений, крадет банковские данные, пароли и личные данные людей.