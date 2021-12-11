"Вирус, известный как "банковский троян", который может нанести ущерб всем пользователям, устанавливающим вирус, обычно распространяется через SMS. В сообщениях передается ссылка, которая маскируются различными способами: получена посылка.
Дело в том, что когда пользователь нажимает на эту ссылку, он попадает на веб-страницу, содержащую вирус, и необходимо предпринять определенные действия. Предположим, вы должны получить посылку или открыть голосовую почту, открыть ссылку, установить, а затем запрашивается доступ к пользовательским данным, адресам и настройкам. Если пользователь соглашается, обычно бывает, что он нажимает "ОК", и вирус установлен.
По словам Райниса, это наносит ущерб пользователю, потому что имеет место попытка получить конфиденциальные данные. Например, электронную почту, банковские данные, кредитные карты и другие личные данные, которые затем могут быть использованы мошенниками.
"По нашим данным, распространение SMS-сообщений с этим вирусом [в Литве] еще не установлено, но мы обнаружили как минимум два веб-сайта в центре кибербезопасности на литовском периметре IP, которые были заражены этим вирусом".
По его словам, в настоящее время вирус удален с этих сайтов.
Delfi напоминает, что финские и норвежские операторы мобильной связи борются с мощным SMS-вирусом Flubot, который распространяется среди пользователей Android-смартфонов вторую неделю подряд. Вирус, который рассылает огромное количество вредоносных SMS-сообщений, крадет банковские данные, пароли и личные данные людей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы - о действиях России: может исполниться и самый плохой сценарий (235)
Страны Балтии ощущают прямую угрозу со стороны России...
Спикер Сейма Литвы встала на сторону желающих уйти в отставку министров: не ошибающихся нет (77)
Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен не думает, что...
Исторический день в Друскининкай: в центре курорта начался снос здания-призрака (4)
Заброшенный санаторий-призрак "Нямунас", который уже...
ЛЖД ищет способы вернуть "Беларуськалию" аванс в размере почти 10 млн евро (57)
Государственная литовская железнодорожная компания...