По словам министра, главный показатель – занятость коек в реанимации, если будет занято 240, то введут жесткий карантин. "Омикрон" заразнее чем штамм "дельта", однако, британское исследование показало, что в больницы попадает меньше больных. Точно ли власти готовятся к еще одному карантину и есть ли в этом необходимость?

Вирусолога Саулюса Чаплинскаса попросили оценить заявление ВОЗ о том, что "омикрон" очень опасен. Он сказал, что, к сожалению, нет единой реакции на новую опасность, поэтому разные страны ведут себя по-разному, а некоторые предпринимают хаотические действия, пытаясь остановить вирус.

"Несколько приостановить можно, но вирусы уже проникли в страны, пытались блокировать ЮАР, а вирус "приехал" из европейских стран" – сказал он.

Чаплинскас сказал, что за два года уже можно было создать такие системы, которые помогли бы жить в условиях поднимающихся волн.

"Мы до сих пор пытаемся сделать так, чтобы не было никакого ковида, это наивно до сих пор на это надеяться. Надо понимать, что вирус циркулировал и будет циркулировать на Земле. <...>. Сейчас задача - добиться не пандемического, а эндемического распространения. Но убрать источник заражения полностью мы не можем! Остановить распространение не можем, можем только приостановить. Можно ли достичь коллективного иммунитета? К сожалению, нет. Даже если много людей переболеет или привьются, будут вспышки. Привитые могут заболеть и передавать вирус другим. Да, они будут болеть легче и т.д.", - сказал профессор.

Он прокомментировал возможный карантин: "Не больше чем на 3 недели. Опираются на данные об инкубационном периоде. Теоретически думают, что если люди в это время будут общаться только в своем социальном пузыре, то прекратится инфекция среди бессимптомных носителей".

"Раньше было понятно, что люди заражаются на производстве. Я ездил по крупным компаниям. Бизнес к этому подходит ответственно. Организует потоки и т.д. Когда нет четких объяснений, как и когда распространяется вирус, то все ограничения - стрельба из пушек", - сказал он.

"Известно, что тяжело болеть могут и дети. Главное, чего мы добиваемся? Защитить детей или за их счет защитить их родителей и дедушек-бабушек? Так родителям и старшему поколению давно надо было привиться. Тем, кто этого не понимает, вероятно, время покажет, что они очень рискуют. Во-первых своим здоровьем и жизнью, а во-вторых, благосостоянием внуков. Если ради пожилых детей дети снова не смогут ходить в школы, то все понимают, какие ждут потери", - заметил Чаплинскас.

Что касается перегрева системы здравоохранения, то профессор напомнил, что смертность в Литве избыточная.

"После того, как появятся все данные, мы, к сожалению, увидим, что в этом году избыточная смертность была больше, чем в прошлом. Сейчас у нас достаточно знаний, средств защиты, методов диагностики, вакцин, поэтому пора всем вместе взять себя в руки и смотреть, что делать ведь каждая жизнь - ценность. А мы их теряем каждый день", - сказал профессор.

Глава парламентского комитета по здравоохранению Антанас Матулас считает, что карантин будет крайней мерой.

"Я считаю, что карантин, как мера управления пандемией, выдохлась, <...> но в силу определенных медицинских обстоятельств, политических обстоятельств, он возможен. Надо оценить все обстоятельства, а они неблагоприятны, люди устали, поэтому надо концентрироваться на средствах индивидуальной защиты, ограничении мероприятий и т.д., oа к всеобщему карантину надо готовиться, но я с трудом себе представляю его введение", – сказал политик.

Профессор ВУ Аурелия Жвирблене сказала, что из-за "омикрона" может значительно вырасти количество больных.

"Среди них будет какой-то процент нуждающихся в госпитализации и интенсивной терапии. В этом таится главная опасность", – заметила она, сказав, что карантин приостановил бы шквал заболеваемости.