Эдгарас хотел купить квартиру стоимостью 300 000 евро. Квартиру продавали через известного брокера Кястутиса Юозенаса.

"Мы перевели конторе брокера аванс. Договорились, что кредит получим в течение нескольких месяцев. Брокер оказывал на нас давление, требуя внести большую сумму. Мы перевели полностью первый взнос - 30 000 евро. Получили документ из банка о том, что можем заключать договор. Все было для того, чтобы идти к нотариусу", – рассказал Эдгарас Delfi.

Однако в день, когда планировалось подписание документа, Эдгарасу позвонили с неизвестного номера. Звонил мужчина, который сказал, что он тоже покупает эту квартиру и тоже сделал первый взнос. Это было 7 мая 2021 г.

В тот же день оба покупателя встретились с продавцом. Он уверял, что ничего о действиях брокера не знает. Они втроем стали искать Юозенаса, чтобы все выяснить и вернуть деньги.

Юозенас водил их за нос два часа. Сначала сказал, что он в Лаздинай, они отправились на его поиск.

"Потом он стал нам рассказывать истории о мнимых ДТП. Потом, что деньги у него в машине", – рассказал Эдгарас, который с другим покупателем и продавцом квартиры объехал полицейские комиссариаты в поисках брокера.

Когда мужчина понял, что был обманут, он написал заявление в полицию. Сейчас, по его словам, он лишь хочет вернуть свои 30 000 евро у компании Capital, а уже с брокером пусть разбирается сама компания.

Глава Capital Дмитрий Семенов сказал, что к ним уже обратились 20 пострадавших, а ущерб насчитывает 160 000 евро. Компания считает, что могут быть и другие пострадавшие, просит их откликнуться.

По его словам, ни компания Capital“, ни клиенты не могут связаться с Юозенасом. Не удалось это сделать и Delfi – телефон брокера выключен. Люди, которые перевели деньги МТ Kereros investicijos, не могут их вернуть, сделки не были заключены.

Семенов отметил, что по правилам, деньги должны были переводить сразу продавцам, а не посреднику.

По его словам, предполагают, что брокер систематически нарушал закон, поэтому компания Capital намерена обращаться в прокуратуру.

Семенов подтвердил, что некоторые обманутые клиенты уже обратились в полицию.

Представитель полиции Вильнюсского круга Юлия Самороковская ситуацию не комментировала, сославшись на защиту персональных данных.