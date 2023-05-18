Борьба с перекупщиками билетов: Rammstein – только начало

По словам Корабликова, персонализация билетов - самый надежный способ защиты от перекупщиков. Концерт немецкой группы Rammstein - первое такое мероприятия в Литве, на котором применяется такая практика. Возможно, она получит более широкое распространение.

"Я думаю, что и на все последующие крупные мероприятия будут продавать такие билеты, на каждом будет имя и фамилия, которые должны совпадать с именем и фамилией на документе предъявителя", – сказал глава Live Nation Lietuva.

Нередко бывает так, что люди, купив билеты, потом перепродают их дороже. Иногда один билет пытаются перепродать сразу нескольким людям. По словам Корабликова, все подобные действия нелегальны.

"Таких случаев бывает немного, но они встречаются. Мы все время работаем с полицией, поскольку люди в таких случаях обращаются в полицию. Мы обсуждали этот вопрос с коллегами за рубежом. Это уже много лет действует в других странах. Два-три года назад это ввели латыши и эстонцы на больших мероприятиях. С этого года это пришло в Литву", – сказал он.

По его словам, решение инициировано не только самой компанией, таким было пожелание приезжающей группы.

Продюсер Мартинас Тила сказал, что в будущем такие билеты потребуются и на концертах литовских исполнителей.

"Это понятно. Персонализация действует во всем мире на концерты популярных исполнителей, на которые билеты раскупают в считанные дни, часы, минуты. На сегодняшний день в Литве таких исполнителей нет, я думаю, такие шаги понятны, ведь есть нечестные люди, которые пытаются заработать на перепродаже билетов. Я думаю, что персонализация неизбежна. Это лишь вопрос времени", – заметил Тила.

По его словам, массовая перепродажа бывает на концерты очень популярных исполнителей. Он считает, что в Литве в скором времени не появятся исполнители, продающие по 10 000 или больше билетов за один день. Но в будущем – все может быть.

"Человек должен знать, что, покупая билет у перекупщика, он всегда рискует", – заметил Тила.

Он напомнил, что тех, кто покупает билеты с рук, могут обмануть и они вообще могут не попасть на концерт.

"Моя дочь недавно покупала билет на Harry Styles в Лондоне, билет был именной", – поделился он опытом.

Тила не думает, что за первый именной билет придется платить дороже, но не видит ничего плохого в том, что за реперсонализацию надо платить, если это указано в правилах.