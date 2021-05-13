"Большой марш в защиту семей": что на самом деле запланировано в Литве на субботу

Организаторы Марша семей надеются, что в субботнем митинге примут участие до 7000 человек. На проведение такого мероприятия Вильнюсский муниципалитет выдал разрешение еще в апреле.

Delfi писал, что Союз семей на своем сайте сообщает, что Марш семей проводят "из-за агрессивной гендерной пропаганды, осуществляемой методами идеологической войны и законов, которые готовит правящее большинство, несмотря на то, что они противоречат Конституции ЛР, принятой на референдуме".

Didydis Šeimų gynimo maršas DELFI

Колонна автомобилей поедет из Клайпеды в Вильнюс, по пути к ней присоединятся участники из других регионов, все соберутся "на митинг протеста и единства Литвы в парке Вингис".

Организаторы марша сообщают, что из-за участия большого числа людей "может быть перегружена магистраль Каунас-Вильнюс, поэтому просят сплотиться и проявить терпение. Давайте будем дружелюбно настроены и толерантны в отношении полиции, ведь это часть нашего народа. Мы считаем, что на этом участке может быть 700–2000 автомобилей".

Организаторы в правилах мероприятия упоминают и о "концертном месте акции".

"Давайте защитим наши семьи, детей, молодежь, детские сады и школы от насильно навязываемой пропаганды о выдуманных социальных полах. Дадим однозначный ответ против ратификации Стамбульской конвенции, направленной на запрет свободы слова и свободы убеждений, в парламенте (...). Литва никогда не даст меньшинствам навязывать неприемлемый для общества образ жизни, унижать национальные традиции и ценности и отказаться от морали христианской цивилизации, в основе которой лежит уважение к человеческому достоинству", – сказано в описании мероприятия.

"Это вопрос не только дальнейшего существования семей, но и всего Литовского государства. Только все вместе мы можем защитить то, чем мы дорожим!" – отмечают организаторы.

Какое количество автомобилей примет участие в марше, пока неизвестно.

В среду координатор из Западной Литвы Аделина Сабаляускайте сказала, что их будет немало.

Например, в Клайпеде организаторы просили разрешение на остановку 3500 машин, но сейчас уже подано больше заявок. В Шилуте зарегистрировались около 400 авто, в Паланге – 350 автомобилей и 4 автобуса. Из Каунаса планируют приехать еще 1000 автомобилей. Это лишь несколько примеров, а вообще в марше планируют принять участие люди из большинства городов страны.

Didydis Šeimų gynimo maršas. © Organizatorių nuotr.

Из Клайпеды машины выедут в 8 ч. К этой колонне будут присоединяться машины из других населенных пунктов.

Прогнозируют самые большие заторы в Каунасе. Из Каунаса планируют выехать 800 автомобилей.

Однако глава администрации Каунасского муниципалитета Паулюс Кярас сказал Delfi, что "муниципалитет с этим мероприятием никак не связан, заявок на предоставление исключительных прав на пересечение города не получал".

"Конечно, придется посидеть в машинах, возьмите бутерброды и воду", – сказал представитель организаторов Антанас Кандротас.

"Помощи будет много, но не все может быть так, как хочется", – заверила Витольда Рачкова.

Организаторы заявляют, что в марше примет участие больше автомобилей, чем в Балтийском пути. Организаторы призвали людей, которые будут снимать мероприятие, хранить кадры для истории.

Компания Flagmanas сказала Delfi, что среди популярной атрибутики марша - флажки. Их заказали тысячи.

Птедставитель организаторов Арвидас Даунис сказал, что они тесно сотрудничают с полицией. Полиция будет регулировать потоки и следить за безопасностью.

Даунис прогнозировал, что колонная автомобилей на магистрали Клайпеда-Вильнюс растянется на 100 000 км.

"Всем вильнюсцам мы рекомендуем оставлять автомобили дома и идти на марш пешком. Так будет быстрее", – советовал Даунис.

По предварительным подсчетам, в марше могут принять участие около 10 000 человек.

Кандротас отказался что-либо комментировать журналистам Delfi. Другой представитель организаторов сказал, что с "системными СМИ" они общаться не будут и посоветовал искать информацию в социальных сетях.

Кандротас сказал, что пока не сообщается, кто выступит в парке Вингис. Похоже, что сценарист и ведущий акции - Артурас Орлаускас. Но пока неясно, будет ли он ведущим на мероприятии в парке. В фейсбуке на странице марша предлагают таких ведущих, как Юрга Лаго, Эдуардас Вайткус, Миндаугас Пуйдокас, ксендз Альгирдас Толятас, Орлаускас, Дайнюс Кепянис, Адас Якубаускас, Йоланта Блажите.

Гимн Марша в защиту семей создал музыкант Ромас Дамбраускас.

Стоянку на специальных площадках у парка оплатили организаторы марша. за автобусы, которые привезут участников мероприятия в парк, также заплатили организаторы.

Даунис немного рассказал Delfi, что будет происходить в парке Вингис.

"Там будут выступать участники, кто именно, заранее не будем сообщать. Весь список появится в день мероприятия. Еще будут политические песни. Каждая песня - политическое обращение", – сказал он, подчеркнув, что никакого концерта не будет. Само мероприятие будет длиться несколько часов.

Даунис сказал, что цель достигнута – "людей назад в клетки молчания не запихнешь".

"Нам удалось. Мы подняли это государство, его общество, мы показали, кто есть кто. Люди поняли, назад их в те клетки, в которых они сидели, уже не запихнешь. Я къговорю о клетках молчания. До этого во время гражданских акций не удавалось собрать так много людей", – заметил он.

На вопрос, кто будет отвечать за порядок, он ответил, что "есть ответственные люди".

"Государство не может запретить людям протестовать", – сказал Даунис.

Представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала Delfi, что полиция получила от организаторов всю необходимую информацию, "поэтому полиция будет контролировать порядок". Сколько ресурсов это потребует, пока неясно.

Соблюдение правил, по словам Самороковской, обещали гарантировать сами организаторы.

"Полиция будет следить за соблюдений требований карантина", - заметила она.

Даунис сказал, что организованная Андрюсом Тапинасом в августе акция не стала очагом коронавируса, так и на марше не будет прямых контактов, поэтому опасности не будет.