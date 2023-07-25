25 июля 2023 г. 19:22

Большая часть респондентов в Литве называет Delfi своим основным источником информации

 
ru.DELFI.lt
Iliustracinė nuotrauka
Iliustracinė nuotrauka
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Портал Delfi в Литве лидер среди источников информации, которые называют жители страны. Респонденты говорят, что читают его чаще других порталов. Таковы результаты исследования проведенного по заказу Delfi социологической компанией Spinter.

По данным исследования Spinter, в 2023 г. впервые такое же количество людей (по 54%) указало, что основные новости узнает как на порталах, так и по телевидению – ранее лидировало телевидение.

Согласно исследованию, в 2023 г. 55% респондентов первым назвали Delfi (top of mind), когда их попросили перечислить известные им информационные порталы, 15% – 15min.lt, по 7% – lrytas.lt и lrt.lt, 2% – tv3.lt, 1% – diena.lt.

59% назвали Delfi порталом, который они открывают чаще всего, 45% назвали таким 15min.lt, 36% – lrytas.lt, 23% – lrt.lt, 14% – tv3.lt, 3% – diena.lt (можно было выбирать несколько вариантов при ответе на этот вопрос).

Портал Delfi больше людей назвали самым оперативным, предоставляющим разнообразную информацию, видеотрансляции, отличающимся ясной структурой и т.д. Delfi также лидирует как основной источник информации для людей (27%).

"Мы гордимся тем, что больше всего людей, ищущих информацию, в первую очередь вспоминают Delfi и радуемся, что они ценят то, что и нам кажется главным – не только разнообразное содержание на любой вкус, но и оперативность, отражение разных мнений. Мы надеемся, что и в будущем мы не разочаруем читателей и не подорвем их доверие – будем последовательно работать над этим, как и до сих пор и искать, что еще можем усовершенствовать", – сказала главный редактор Delfi Раса Лукайтите-Внараускене.

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