Большая часть респондентов в Литве называет Delfi своим основным источником информации

По данным исследования Spinter, в 2023 г. впервые такое же количество людей (по 54%) указало, что основные новости узнает как на порталах, так и по телевидению – ранее лидировало телевидение.
Согласно исследованию, в 2023 г. 55% респондентов первым назвали Delfi (top of mind), когда их попросили перечислить известные им информационные порталы, 15% – 15min.lt, по 7% – lrytas.lt и lrt.lt, 2% – tv3.lt, 1% – diena.lt.
59% назвали Delfi порталом, который они открывают чаще всего, 45% назвали таким 15min.lt, 36% – lrytas.lt, 23% – lrt.lt, 14% – tv3.lt, 3% – diena.lt (можно было выбирать несколько вариантов при ответе на этот вопрос).
Портал Delfi больше людей назвали самым оперативным, предоставляющим разнообразную информацию, видеотрансляции, отличающимся ясной структурой и т.д. Delfi также лидирует как основной источник информации для людей (27%).
"Мы гордимся тем, что больше всего людей, ищущих информацию, в первую очередь вспоминают Delfi и радуемся, что они ценят то, что и нам кажется главным – не только разнообразное содержание на любой вкус, но и оперативность, отражение разных мнений. Мы надеемся, что и в будущем мы не разочаруем читателей и не подорвем их доверие – будем последовательно работать над этим, как и до сих пор и искать, что еще можем усовершенствовать", – сказала главный редактор Delfi Раса Лукайтите-Внараускене.