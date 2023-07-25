Большая часть респондентов в Литве называет Delfi своим основным источником информации

"Мы гордимся тем, что больше всего людей, ищущих информацию, в первую очередь вспоминают Delfi и радуемся, что они ценят то, что и нам кажется главным – не только разнообразное содержание на любой вкус, но и оперативность, отражение разных мнений. Мы надеемся, что и в будущем мы не разочаруем читателей и не подорвем их доверие – будем последовательно работать над этим, как и до сих пор и искать, что еще можем усовершенствовать", – сказала главный редактор Delfi Раса Лукайтите-Внараускене.