Большая часть миллионов, которые проиграл Степуконис, осела в карманах эстонцев

Два не связанных между собой источника, подтвердили Delfi, что около 3 млн. евро Степуконис проиграл в Литве, а примерно 10 млн. евро - в Эстонии. Сообщается, что у Степукониса был счет в одном из эстонских банков.
Один из источников заверил, что в Литве Степуконис играл во втором квартале 2021 г.
В то время в годовых отчетах казино видно, что прибыль заведения увеличилась. По данным Rekvizitai.lt, в 2020 г. прибыль Olympic Casino Group Baltija составила 2 168 919 евро, а в 2021 г. - 7 528 681 евро.
"Рост пришелся на второй квартал 2021 г., видно, что что-то происходило", – сказал источник.
Согласно источникам, в Эстонии Степуконис играл в конце 2021 г.
"Можно предположить, что Olympic Casino Group Baltija перевела его играть в Эстонию, потому что в Литве налоги для игорного бизнеса выше, в Эстонии эти налоги меньше", – сказал собеседник.
Несмотря на то, что фонд BaltCap обратился в суд с требованием взыскать со Степукониса и компании Olympic Casino Group Baltija 16,6 млн. евро, пока неясно, куда ушла остальная часть денег.
Редакция обращалась за комментарием в Службу расследования финансовых преступлений, но там этот вопрос комментировать отказались.
Глава Ассоциации ответственного игорного бизнеса Саулюс Петравичюс на вопрос, как деньги можно было проиграть в Эстонии, ответил, что есть два способа.
"Первый - человек мог жить в Эстонии или мог делать это нелегально, находясь в Литве. В таком случае Служба по контролю за игорным бизнесом должна пресечь действие сайтов, действующих в Литве без лицензии", – сказал он.
Глава Olympic Casino Group Baltija Томас Палявичюс 1 февраля в интервью сказал, что Степуконис играл по действующим законам, происхождение средств на его счете обоснованно. По словам Палявичюса, игра шла по интернету, наличных не было, играл человек в течение долгого времени.
"Деньги на счет для игры были переведены со счетов находящихся в Литве финансовых учреждений, происхождение денег обосновано. Потоки средств были видны и в декларациях, которые по закону передают Государственной налоговой инспекции. Что касается конкретного случая, мы получали запросы из одного действующего в Литве банка, ГНИ и СФРП, запрашивалась дополнительная информация, мы ее передали. (...) Больше ничего рассказать не можем, поскольку это запрещено законом о защите персональных данных", – сказал Палявичюс.
Сколько времени потребовалось, чтобы проиграть деньги – рассказали эстонцы. Эстонская финансовая инспекция журналистам телеканала LNK сказала, что растрата средств BaltCap могла начаться 6 лет назад.
"Нас информировали, что начато расследование уголовного дела в связи с серией таких происшествий в структуре BaltCap в 2018 г. в Литве. Эстонская финансовая инспекция рада, что в ходе уголовного дела выяснятся необходимые факты и виновные предстанут перед судом", – сказано в комментарии.
Представитель BaltCap Симонас Густайнис не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что растрата средств могла начаться в 2018 году.
Случай "переброса" Степукониса для игры в Эстонии раскрыл разницу в налоговой системе. По данным ГНИ, до 1 июля 2022 г. доходы лотерей и игр в интернете облагались 13% налогом (до 1 января 2020 г. — 10%), а после 1 июля 2022 г. - 20%.
В Эстонии налоги куда меньше – всего 5% от полученной суммы.
Delfi напоминает, что фонд BaltCap обратился в суд с требованием взыскать 16,6 млн. евро со Степукониса и игорной компании Olympic Casino Group Baltija. Позже уточнили, что сумма ущерба может быть больше (две дополнительные суммы 3,5 и 26,05 млн. евро). Разница в суммах появилась, поскольку в дело еще не включено требование польского партнера.