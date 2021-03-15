Министерство здравоохранения предлагало продлить ограничения передвижения до 1 апреля между Биржайским и Купишским районами, Клайпедой, Мариямполе, Паневежисом и Паневежским районе, Шальчининским, Ширвинтским районами, Швенченским, Тракайским, Утенским, Варенским районами, Вильнюсом и Вильнюсским районом, Висагинасом.

Мобильность будет ограничена и в Тракайском районе, где уровень заболеваемости составляет 274 сличая на 100 000 жителей.

Мэр района Эдита Руделене сказала Delfi, что ограничение мобильности лучше всего действовало в самом начале.

"Честно говоря, я думала, что сегодня ограничения снимут. Да, надо признать, что в начале, когда остановили мобильность, это решение было действенным, но в последнее время, мне кажется, жители стали мобильнее", – сказала она.

По словам мэра, Тракайский район тесно связан с Вильнюсом, поэтому жители естественным образом ездят в направлении столицы и назад. Также могут возникнуть проблемы из-за закрытия железнодорожного переезда в Лентварисе, где строят тоннель. По этой причине жители Лентвариса должны ездить через Вильнюс.

К тому же она заметила, что уровень заболеваемости в районе высок из-за того, что заболевает много клиентов пансионата для паллиативного ухода.

Своего разочарования в связи с таким решением не скрывал и мэр Паневежского района Повилас Жагунис (показатель в этом районе 208 на 100 000 жителей). Он заметил, что в последние дни фиксируют по 2-4 заболевания, а ограничения не снимают.

В Купишкском районе уровень заболеваемости очень высокий - 542 случая на 100 000 жителей за 14 дней. Мэр района Бардаускас сказал, что решение правительства не удивило.

"С одной стороны печально, но это понятно. У нас высокая заболеваемость, поэтому на иной результат не стоило и рассчитывать. Конечно, искорка надежды все же была", – сказал мэр, заметив, что в районе проводят масштабное тестирование, поэтому выявляют и бессимптомные формы.

Глава администрации Паневежиса (231 случай на 100 000) Казимерас Армонавичюс сказал, что решение правительства не было неожиданным, но уже хочется послаблений.

"Я сам никуда не езжу, но сколько слышу от знакомых, строгого контроля нет. Люди ездят из муниципалитета в муниципалитет. (…) Я не могу сказать, что это имитация, но, кое-кто думает, если нет жесткого контроля, значит нет и воздействия", – прибавил он.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сказал, что решение правительства демотивирует, ведь в Клайпеде ситуация идет на поправку (сейчас 253 случая на 100 000 жителей).

"Можно оценивать по-разному, но ограничение есть, его придется соблюдать. Конечно, мотивации не хватает – демотивирует такое решение, Клайпеда в контексте Литвы по динамике снижения в лидерах, а по количеству ограничений с теми, чья компания не радует", – сказал он Delfi, заметив, что работы у полиции будет много, ведь из Клайпедского района жители могут приезжать в Клайпеду.

"Я думаю, что максимальный эффект от таких ограничений уже позади. Конечно, нельзя сказать, что он вообще не эффективен, но думаю, такого эффекта как 1-2 месяца назад уже нет. Наверное сейчас это создает напряжение, доставляет хлопоты полиции, а реального эффекта нет", – считает мэр.