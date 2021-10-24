В Вильнюсской городской клинической больнице приостанавливается предоставление услуг сосудистой хирургии, увеличивается количество коек COVID-19.
"Поскольку ситуация, как мы все видим, становится напряженной, особенно в Вильнюсском регионе, где не хватает коек с кислородом для пациентов с COVID, и поскольку наша больница является вспомогательной больницей, кислород был у всех стационарны коек во время последней волны, координирующим нас учреждением, Сантаришкской клиникой, было решено разместить дополнительные 30 коек для больных коронавирусом", - сказал Наримантас Маркявичюс, директор больницы.
В настоящее время в больнице есть 180 мест с кислородом для пациентов с COVID-19.
"Чтобы открыть дополнительные койки для пациентов с COVID, некоторые койки нужно закрыть. Поскольку работников больше не становится, они должны перейти на лечение пациентов с COVID. Было принято решение временно приостановить деятельность отделения сосудистой хирургии и перевести персонал для лечения пациентов с COVID-19", - сказал Н. Маркявичюс.
Решили в соответствии с прошлогодним опытом
По словам директора больницы, решение о том, какое отделение закрыть, было основано на прошлогоднем опыте.
"У нас уже есть опыт последней волны. Затем было решено, какое отделение закрыть первым в такой ситуации. Поскольку в отделении 20 коек, и его работу могут взять на себя отделение сосудистой хирургии Сантаришкской клиники и Республиканская университетская больница Вильнюса в Лаздинай, было выбрано именно это отделение", - сказал Н. Маркявичюс.
По словам директора больницы, решение о закрытии отделения было принято еще на прошлой неделе, к этому готовились.
"В то время в палате находилось пятнадцать пациентов. Некоторые из тех, кто уже прошел курс лечения, были выписаны на амбулаторное лечение на дому. Остальных переводят в другое хирургическое отделение. Они находятся в отделении абдоминальной хирургии, где сосудистые хирурги продолжают лечить этих пациентов до тех пор, пока им не назначат амбулаторное лечение", - сказал Н. Маркявичюс.
Собеседник пояснил, что в случаях, когда состояние пациентов ухудшалось бы, если бы услуги были недоступны в данный момент, они получали бы их в отделении дневной хирургии.
Новые пациенты обычно появляются во второй половине дня.
В среду утром в Вильнюсской городской клинической больнице проходили лечение 146 больных коронавирусом, пятеро из которых были в реанимации.
"Количество пациентов в больнице обычно увеличивается во второй половине дня, потому что все пациенты попадают в инфекционное отделение Сантаришкской клиники, где их обследуют, а затем там пациентов сортируют, и они обычно отправляются к нам во второй половине дня", - сказал Н. Маркявичюс.
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